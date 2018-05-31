英伦热议：“言论自由”背后另类右翼崛起

图片版权 PA Image caption 汤米·罗宾森在几个月前退出了自己创建的极右运动"英国保护联盟" (English Defence League) 。

英国另类右翼代表人物汤米·罗宾森被判监禁引起舆论波澜，支持者说他是扼杀言论自由的受害者。有分析认为汤米·罗宾森代表了"全球另类右翼势力"崛起。

周五（5月25日）英国前极右运动的领袖，现在以独立活动人士和记者自居的汤米·罗宾森因为藐视法庭罪被判13个月监禁，因为他现场报道正在进行的审判，妨碍了在利兹刑事法庭的一个审判公正进行。

《金融时报》的长篇报道说，一年前他也曾因藐视法庭被定罪，当时他试图拍摄被指轮奸了一个少女的4名男子。汤米·罗宾森把那几个人说成"穆斯林虐童强奸者"。

当时他就受到法官的警告，说他如果再出现在另外一个法庭，在陪审团作出有罪结论前就公开指责犯罪嫌疑人，他就会被判监禁。现在罗宾森重蹈覆辙，因此被监禁。

Image caption 汤米·罗宾森在退出极右运动"英国保护联盟" 后还去英国穆斯林做客，同穆斯林社区代表人物对话。

汤米·罗宾森在几个月前退出了自己创建的极右运动"英国保护联盟" (English Defence League) 。据《金融时报》报道，当时他还去英国穆斯林社区做客。英国著名的穆斯林评论员奥马尔·哈迪说，似乎罗宾森在积极改变自己公共生活中的角色。

当时汤米·罗宾森说反对极右主义和穆斯林极端主义。奥马尔·哈迪认为，罗宾森能够成为沟通被边缘化的白人工人阶级和其他群体的纽带，而且他也有这个技能，因为他有很强的政治活动和游说能力。他说他遇到的政客当中具有罗宾森那样个人魅力的人不及5%。

"言论自由的受害者"

但是《金融时报》报道说，35岁的罗宾森已经成了全球知名人物，周末许多抗议者在首相府外面情愿要求释放他，抗议者还征集到了50万个签名。他的支持者在网络上把支持他的呼吁翻译成法语，西班牙语，德语，意大利语，波兰语，捷克语和俄语，寻求更多支持者。

按照《金融时报》的解释，关于相关案件审判报道限制解除前没有关于汤米·罗宾森的报道，因此让阴谋论者有机可乘，在网络散布关于主流媒体在封杀罗宾森的传言。

图片版权 Getty Images Image caption 罗宾森被捕后，美国喜剧明星罗珊·巴尔在推特上转推提到英国有"大宪章"的悠久维权历史，说"我们在大西洋那边的亲戚（英国人）已经堕落到了什么程度"。

荷兰右翼自由党的领袖威尔德斯及其同僚说，英国发生的事情"侵犯了言论自由"，美国喜剧明星罗珊·巴尔在推特上转推提到英国"大宪章"，说"我们在大西洋那边的亲戚已经堕落到了什么程度"。

英国著名的专栏作者欧文·琼斯在《卫报》发表评论说，在目前的争论中，"言论自由"作为幌子成了极右势力利用的策略，罗珊·巴尔之前就因为种族主义推特内容被美国广播公司封杀，当时那件事也曾引起右翼支持者在社交媒体为她喊冤，说他们的压制言论自由的受害者。

“主流媒体制造的怪胎”

右翼的布赖特巴特新闻网大肆报道英国对报道的限制。《金融时报》报道说， 特朗普总统的儿子也在社交媒体上警告自己284万粉丝，不要让英国的事情在美国重演，并且说逮捕（汤米·罗宾森）就是"#1776年最初的脱英的理由"。

欧文·琼斯在《卫报》发表评论说，汤米·罗宾森言论自由的烈士，其支持者借机渲染"言论自由"不过是他们的政治图谋。例如以直言著称的右翼评论人士凯蒂·霍普金斯以前的广播节目被电台封杀的时候，她的极右支持者也借机说言论自由受到了攻击。

Image caption 以直言著称的英国右翼评论人士凯蒂·霍普金斯以前的广播节目被电台封杀的时候，她的极右支持者也借机说言论自由受到了攻击。

在欧文·琼斯看来，这些人根本不信仰自由，他们要求禁止清真寺，禁止面纱，大规模遣返移民和难民，取消公民自由。他们动辄指责对手是叛徒，并经常在社交媒体上发出暴力威胁。

虽然这些极右翼支持者现在说同主流媒体势不两立，但欧文·琼斯认为他们也是主流媒体制造出来的怪胎。主流媒体乐此不彼地对关于穆斯林，难民，同性恋群体，妇女以及领取福利人口的歪曲，半真半假的东西以及谎言推波助澜，为极右势力创造了发展的土壤。

"全球另类右翼崛起"

研究极端主义的战略对话研究所的研究人员朱利亚·埃布娜尔说，汤米·罗宾森在过去几年一直致力于组织全球范围的联盟。

在《金融时报》报道中，埃布娜尔女士说汤米·罗宾森在大西洋两岸都得到了众多支持，他在视频网站YouTube上面同美国和加拿大的极右翼人物合作，"几乎他做的每件事都会受到全球范围的报道关注，这是个了不起的成就"。

去年他通过网络募捐得到49000英镑，在伦敦北部购置了录音棚，他还募捐要求支持者帮助他购买摄影器材。

图片版权 Getty Images Image caption 荷兰右翼自由党的领袖威尔德斯（左二），法国国民阵线领袖勒庞（左三）和其他欧洲右翼政党领袖

埃布娜尔女士说，汤米·罗宾森的知名度扩大反映了"全球另类右翼势力"崛起，特别是一个旨在制止难民的游说组织"保卫欧洲"得到了大量国际募捐。该组织派船在海上拦阻难民船，去年在美国举行白人种族优越集会。

她说，这些极端民族主义者跨越国境行动，而且受到社交媒体的帮助，他们的新闻消息网站彼此呼应。

反极端主义智库负责人哈拉斯·拉菲奇说，英国传统的极右组织，诸如英国国家党可能从选举活动中退出，但是社交媒体令他们获得了新的全球网络的支持，像伊斯兰极端势力一样，他们依靠网络蔓延。

不过哈拉斯·拉菲奇并没有给汤米·罗宾森贴上"极右"标签，而是说他代表了一种新的反伊斯兰民粹势力，他们在英国的支持者当中许多并非纳粹，许多人一生都是工党的支持者。