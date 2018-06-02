全球烟民数字下降 他们真的全戒烟吗

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世界卫生组织最新的数字显示，2018年全球约有11亿人有抽烟的习惯，比2000年约有11.4亿人少，但这不代表他们全都戒了烟，因为电子烟（又称电子雾化器）的使用人口慢慢增多。

世界各国对电子烟有完全不同的态度：一些国家如泰国、新加坡和印度洋岛国塞舌尔完全禁止公众抽电子烟，连游客带电子烟入境也不可以；但另一些地方如英国，当地政府容许公众抽电子烟，更计划让医生处方电子烟，协助抽烟人士戒除习惯，但计划至今仍未实行。

电子烟销量水涨船高

总部在伦敦的全球零售市场分析研究公司Euromonitor的调查显示，2011年全球有约700万人有抽电子烟的习惯，到了2016年，这个数字升至3500万。

Euromonitor同时估计，抽电子烟的人口到2021年会进一步升至5500万人。

全球在电子烟的花费也水涨船高：电子烟和相关产品在全球的销售额五年前只有42亿美元，至今已涨至226亿美元。这家公司的另一项调查显示，美国、日本和英国是全球最大的电子烟市场，这三个国家的消费者在2016年合共买了价值163亿美元的电子烟和相关产品。

为何转抽电子烟？

安永会计事务所（Ernst & Young ）2015年曾进行调查，访问了3000名有抽电子烟习惯的人，差不多一半都说他们抽电子烟是因为他们认为电子烟“比一般香烟健康”。另外，许多受访者都说，他们尝试用电子烟协助自己减少吸烟。

英格兰公共卫生署（Public Health England）三月发表报告指，有证据显示电子烟对健康的损害比一般香烟少。报告又指，目前没有证据显示年青人会受电子烟吸引，惹上抽烟的习惯。这与英国国民保健署（National Health Service）2015年作的建议一致。保健署当时引述报告指，电子烟的危害要比传统香烟少95%，电子烟可能在戒烟的过程“发挥关键的作用”。

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英格兰公共卫生署更建议，英国政府应该让医生处方电子烟，协助烟民戒烟。

这个做法引来当地商会质疑。英国电子烟商会（UK Vaping Industry Association）主席邓恩（John Dunne）认为这样做会令烟民视电子烟为“药物”，减少他们转抽电子烟的意欲。

世界卫生组织指，电子烟内的尼古丁和传统香烟内的尼古丁一样会令人上瘾，更警告使用者更换电子烟内的液态尼古丁时，可能会打翻，如果这些液态尼古丁接触到皮肤，会造成尼古丁中毒。