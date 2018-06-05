英国有望在年内进行首例子宫活体移植手术

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一名外科医师表示，希望“在2018年结束前”进行英国第一起子宫移植手术。

慈善机构Womb Transplant UK（英国子宫移植）的临床指导理查德‧史密斯（Richard Smith）也说，他们计划用活体移植。

英国在2015年通过了10件子宫移植案例，但器官来自已经去世的捐赠者。

现在，除了尸体之外，捐赠器官还将来自活体。

史密斯是伦敦一名妇科医生，他表示会用活体的原因是，以现在的技术来说，从活人身上取出子宫比以前更简单且安全，手术时间也从12小时缩短至4小时。

大约750名英国妇女向该团队询问移植事宜。

Womb Transplant UK表示他们已经有足够的资金能进行三宗移植手术，但需要上万英镑来完成全部15个移植手术。

大约6000名英国妇女生来就没有子宫，也有一些人因为癌症失去子宫。从前在这种情况下，能生出有血缘关系的小孩只能透过代孕。

一份子宫移植的国际研究显示，这项手术是“一大突破”，但需要经过严格的临床试验控制。

一份医学期刊引用一个在日本团队的话表示，子宫移植给了没有子宫的女性“很大的希望”，但这项技术仍在试验阶段。

子宫移植现况：

现在有10个国家实施过子宫移植：沙特阿拉伯、土耳其、瑞典、美国、中国、捷克、巴西、德国、塞尔维亚和印度。

2014年：瑞典一名36岁的妇女用来自60多岁友人的移植给她的子宫产下婴儿，这是世界第一例。

2017年：美国得州一名妇人成功产子，是美国第一例。

全世界上已有42名妇女接受了子宫移植。

有11名婴儿从移植的子宫出生，其中8例在瑞典

手术风险

这份报告是世界上第一个检视子宫移植的文献。报告指出，手术风险在于掌握在骨盆底下的子宫静脉。

瑞典一起有9人参与的实验得出结果，要从活体取出子宫需要的平均手术时间是11.5小时，接收者需要的时间则是4.5小时。

一个在中国的团队运用机器人辅助，将活体取出的时间缩短为六小时，并用卵巢静脉代替子宫静脉。

英国的进度如何？

考虑进行子宫移植妇女和活体捐赠者都需要经过生理级心理评估

活体捐赠者最好是受赠者的母亲或姐妹

受赠者需要在受赠期间及孕期服用抗排斥药物防止身体排斥捐赠的子宫

六个月后若没有发生并发症，该妇女将可以植入她和伴侣的精子的冷冻胚胎

如果一切顺利，婴儿会在35-37周后由剖腹产方式诞生

一对伴侣可以有两次尝试怀孕的机会

一旦不再需要子宫，子宫将会被取出，以便受赠者不需要再服用抗排斥药物

史密斯对BBC表示，经过初步筛选，团队已经联系大约50名可能的受赠者。一些妇女有近亲愿意捐赠子宫。

他说：“新的活体捐赠技术更安全了。这仍是一个重大手术，但凝血、深层静脉栓塞和对骨盆腔的伤害都大大减少，让手术容易许多。”

手术将在NHS（英国全民医疗保健系统）移植中心进行，费用将由慈善机构支付，医疗人员无偿进行手术。