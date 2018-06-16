医生护士短缺 英国移民政策大转弯始末

图片版权 Getty Images Image caption 英国国民健康医疗服务系统NHS中相当比例的医生护士来自海外。

缺医少护，这个通常与贫穷国家挂钩的大问题，一直是困扰英国社会的棘手难题。

自2011年英国保守党上台，给非欧盟高技术人才工作签证设定上限后，英国国民健康服务（NHS）系统的人手短缺问题尤其触动社会各界的敏感神经。

要理解英国首相特里莎·梅所面临的巨大压力，不妨先来看看大报小报最近的一些报道。

Image caption 英国广播公司BBC2月报道说，NHS短缺10万工作人员，处境“危险”

Image caption 《卫报》报道：八成NHS员工警告，人手短缺危及病人安全。

图片版权 Sun Image caption 《太阳报》报道说，护士短缺，NHS找护士中介机构帮忙，每年为此开销24亿英镑。

面对来自医疗系统和社会的巨大压力，梅首相内阁中的内政大臣、卫生大臣纷纷表态，要求首相在限制非欧盟高技术人才工作签证的政策上，为医生和护士网开一面。

限制人数

这无疑是要梅首相在收紧非欧盟技术人才工签和移民政策上做出重大改变，即便不是“朝令夕改”，也是要求在医疗行业走回头路。

早在梅首相还是内政大臣的2011年，她亲自启动了这一工签名额封顶政策，也就是每年只发放20700个非欧盟技术人才的工作签证。

这一政策实施之初，英国国民医疗保健服务系统NHS就已经多次警告，这会导致医生和护士的短缺，而事实也是如此。

BBC今年4月曾经披露，100个来自印度的医生工作签证被拒，严重影响英格兰西北部地区的公立医院。

另外一个被广泛报道的案例是：来自新西兰的一个遗传学专科医生，尽管已经在伦敦工作两年，续签申请仍然在4月被拒，不得不返回新西兰重新申请。

医疗外援

图片版权 PA Image caption 英国国民健康服务系统NHS，已经有近70年历史，提供公费医疗保健服务。

英国自保守党政府上台后，收紧了各项涉及签证和移民的政策。其中最令外界关注的T2工作签证，让雇主可以从欧盟以及瑞士以外的国家和地区，聘请短缺的技术人才。

由于英国工作签证在持有人薪资够高、年份够长的情况下，可以申请永久居留，因此也被视为移民政策的关键部分。

最近几个月，因为医疗系统的外援工签申请增加，尽管月额度一再超标，仍然无法满足医疗系统的工签申请要求。

本周英国《金融时报》报道说，过去5个月内，共有2360个海外医生工作签证申请被拒。

而NHS内部本身，却存在巨大的人手短缺问题。英格兰地区共有3万5千个护士职位和1万个医生职位空缺急需填补。

实际上，如今的英国国民健康服务系统NHS，已经有相当比例的海外员工。

图片版权 Getty Images Image caption 脱离欧洲后的英国，将对非欧盟国家的高技术人才有更多需求。

有统计显示，NHS总雇员中，八分之一来自海外；从事诊疗工作的25%的医生、16%的护士是外籍。

而来自海外的心胸外科医生、儿童心脏专科医生以及神经外科医生的比例更高达45%。

各行各业

英国政府对医生护士的工作签证网开一面，尽管为医疗系统解决人手短缺问题开了绿灯，但在移民政策上面临的压力并不会因此减少，甚至可能更大。

首先，要求英国政府限制外来移民的团体表示，英国依赖外援解决内患的办法终归不是长久之计。英国的当务之急，还是应该培养出自己的医生和护士。

其次，包括科技、教育等其他行业也将向政府施加更大的压力，要求对工程师、科技人员以及教师等专业人士同样打开国门。他们说，英国如今的工签以及相应的移民政策，与政府发展高科技经济的努力背道而驰。

因此，英国宣布让海外医生护士签证不受限制之时，预计也将是其他行业和团体加大游说和力争改变现有工作签证和移民政策的开始。

在英国有20多年办理移民案件经验的吴莉莉律师向BBC中文表示，随着英国正式脱欧，因为英国人才市场的需求所在，英国的移民政策对中国以及大中华地区应该会更加开放。

英国在工签和移民政策上的松动，对那些有志到英国从事科技、电脑、工程、教师等行业的大中华地区专业人士来说，应该是一个好消息。