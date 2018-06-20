图辑：英国王室盛装出席嘉德勋章授勋仪式

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英国王室在温莎堡的圣乔治礼拜堂举办了一年一度的嘉德勋章（Order of the Garter）授勋仪式，由女王亲自颁发象征皇室最高荣誉的嘉德勋章给两位新受勋者，众多英王室成员出席了盛典。

嘉德勋章是英国历史最悠久，最高级别的荣誉勋章，由英王爱德华三世于1348年设立，用来表彰对国家和国君有贡献的人。

图片版权 Getty Images Image caption 嘉德勋章（Order of the Garter）授勋仪式在温莎堡圣乔治教堂举行，英国哈里王子与美国电影演员梅根·马克尔上月在这里举行婚礼。

图片版权 Getty Images Image caption 每年的受勋者在4月23日圣乔治纪念日宣布，但授封骑士和勋章的仪式则在6月英国皇家爱斯科赛马会周（Royal Ascot Week）的周一于温莎堡举行。

嘉德勋章（Order of the Garter）授勋仪式在温莎堡圣乔治教堂举行，英国哈里王子与美国电影演员梅根·马克尔5月在这里举行婚礼。

图片版权 Getty Images Image caption 查尔斯王储，威廉王子与凯特王妃等众多英王室成员出席了盛典。

图片版权 Getty Images Image caption 嘉德勋章新受勋者走在队列最前面。

这一天既是王室的大日子，也是嘉德骑士们的重要纪念日。所有嘉德骑士均穿深蓝色天鹅绒长披风（王室成员的披风有拖摆），头戴黑色天鹅绒帽，帽上配有白色鸵鸟和黑色苍鹭的羽毛。

图片版权 Reuters Image caption 威廉王子身穿深蓝色天鹅绒长披风，出席嘉德勋章授勋盛典。

图片版权 Getty Images Image caption 查尔斯王子夫妇与女王共乘一辆马车。

今年的两位受勋者分别是Mary Fagan 和Brooke侯爵。Mary Fagan 曾担任温切斯特大学名誉校长。Alan Henry Brooke是女王的宫廷侍从。

图片版权 Getty Images Image caption 安妮公主也出席了这次盛大仪式。

图片版权 Getty Images Image caption Alexandra公主和肯特公爵也出席了仪式。

英国前首相梅杰和前武装部队总长波伊斯也出席了仪式。