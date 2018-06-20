图辑：英国王室盛装出席嘉德勋章授勋仪式
- 2018年 6月 20日
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英国王室在温莎堡的圣乔治礼拜堂举办了一年一度的嘉德勋章（Order of the Garter）授勋仪式，由女王亲自颁发象征皇室最高荣誉的嘉德勋章给两位新受勋者，众多英王室成员出席了盛典。
嘉德勋章是英国历史最悠久，最高级别的荣誉勋章，由英王爱德华三世于1348年设立，用来表彰对国家和国君有贡献的人。
嘉德勋章（Order of the Garter）授勋仪式在温莎堡圣乔治教堂举行，英国哈里王子与美国电影演员梅根·马克尔5月在这里举行婚礼。
这一天既是王室的大日子，也是嘉德骑士们的重要纪念日。所有嘉德骑士均穿深蓝色天鹅绒长披风（王室成员的披风有拖摆），头戴黑色天鹅绒帽，帽上配有白色鸵鸟和黑色苍鹭的羽毛。
今年的两位受勋者分别是Mary Fagan 和Brooke侯爵。Mary Fagan 曾担任温切斯特大学名誉校长。Alan Henry Brooke是女王的宫廷侍从。
英国前首相梅杰和前武装部队总长波伊斯也出席了仪式。