Image caption 英国监听部门英国政府通讯总部（GCHQ）负责人弗莱明（右）说，欧盟国家，其中许多是北约成员国，他们也从英国得到机密情报，英国应对来自诸如俄罗斯等国的网络攻击能力也让欧洲国家受益。

欧盟官员说，英国脱欧后就不能分享欧盟的反恐情报，但是，英国间谍机构负责人说，英国的监听中心去年在欧洲国家阻止了4起恐怖攻击。

欧盟首席英国脱欧谈判官员巴尼尔(Michel Barnier) 说，英国脱欧就失去同欧盟在安全合作方面的诸多好处，其中包括欧盟逮捕令计划，以及从欧盟刑事司法数据库获取资料。《每日快报》报道说，巴尼尔在维也纳对外交官和安全部门负责人作了这番具有火药味的讲话。

不过巴尼尔的说法受到英国监听部门“英国政府通讯总部”（GCHQ）负责人弗莱明（Jeremy Fleming）的反驳。

《每日邮报》驻布鲁塞尔的记者马里奥·列德维斯（Mario Ledwith）说，弗莱明发出上述警告是没有先例的。传统上英国对自己具体的间谍活动一般都闭口不谈，但这次英国政府通讯总部的负责人打破惯例。

英国政府通讯总部是英国秘密通讯电子监听中心，相当于美国国家安全局。该部门负责人一般不介入政策讨论，但是最近英国这个重要的谍报机构不断走到前台曝光。去年该部负责人让BBC安全记者进入这个保密机构内部参观作报道。

6月初英国政府通讯总部的第二号领导人，来自少数族裔的莫赫塔（Nikesh Mehta）在BBC视频节目中现身说法，讲他自己来自印度-东非少数族裔家庭，如何从英国外交部开始，后来在监听部门发展，以及他如何在职场上发挥自己多元化背景优势。

因此维基解密评论说，这是英国公营电视机构为国家间谍机构做免费广告。但无论如何，英国间谍机构开始高调亮相为英国政策服务，特别是为眼下的脱欧谈判摇旗呐喊。

“断头条款”

《每日电讯报》报道，欧盟首席英国脱欧谈判官员巴尼尔之前在维也纳提醒英国要现实一点，在引渡和分享情报领域，英国在脱欧后在对付犯罪和反恐方面同欧盟合作不会再和从前一样，英国要认清脱欧带来的这个后果。

他还说，和英国达成的情报交换的新规定必须要和欧盟以外国家的类似才行，因为在英国脱欧后，不能保证英国会遵守欧盟的数据保护规定。

但是英国希望同欧盟签订一个量身定制的数据保护条约，在某种程度上等于维持脱欧前的状态。英国人为，在这个基础上才能讨论未来英国和欧盟的关系。

图片版权 GCHQ Image caption 英国政府通讯总部是英国秘密通讯电子监听中心，相当于美国国家安全局。该部门负责人一般不介入政策讨论，但是最近英国这个重要的谍报机构不断走到前台曝光。

布鲁塞尔周一（6月18日）提出一个所谓"断头条款"的建议，即如果欧盟委员会或欧洲法院认为英国数据保护标准太低，就将中止英国-欧盟的安全伙伴关系。

对于未来英国-欧盟安全关系不当会给欧洲人带来风险的说法，欧盟首席英国脱欧谈判官员反驳说，"显然我们须要在这些领域同英国紧密合作，但是合作需要在不同基础上进行，这本身就是一个挑战。"

下周欧盟领导人将在布鲁塞尔召开会议，对英国脱欧研判进行进行评估。欧洲理事会将会对解决爱尔兰边界问题没有取得"实质进展"表示关注，而且会警告英国，除非解决了”担保条款“问题，否则英国会面对达不成协议的可能。

《每日邮报》驻布鲁塞尔的记者说，欧盟首席英国脱欧谈判官员巴尼尔对英国首相特雷莎·梅说，信任不会从天上掉下来，英国脱欧后需要重新赢得欧盟的信任。

“离不开英国”

《每日邮报》驻布鲁塞尔的记者马里奥·列德维斯说，自从欧盟委员会说应该把英国排除在欧盟的伽利略卫星导航系统的安全部分之外以后，英国和欧盟就在安全问题上产生了分歧。

英国政府通讯总部的负责人弗莱明强调说，欧盟国家，其中许多是北约成员国，他们也从英国得到机密情报，英国应对来自诸如俄罗斯等国的网络攻击的能力也让欧洲国家受益。

《每日电讯报》报道引述弗莱明的话说："我们在至少4个欧洲国家破获恐怖主义行动中发挥了关键作用"，"这种关系以及我们能够合作，拯救了生命。为了英国和欧洲的利益，这些都会在英国脱欧后继续。"

弗莱明在布鲁塞尔的北约总部讲话时还说，欧盟和英国需要加强合作才能应对不断演变的威胁。

图片版权 AFP Image caption 英国间谍机构负责人说，英国的监听中心去年在欧洲国家阻止了4起恐怖攻击。

《每日邮报》还引述英国的脱欧部门发言人的话说，确保英国和欧盟公民的安全，至关重要，是重中之重。脱欧大臣戴维斯也说，欧盟如果在安全方面同英国安排不当，会失去英国在安全方面的专长知识。

该报道说，英国政府通讯总部是世界上最大的间谍组织之一，欧盟成员国都依赖该组织的专业知识及其同美国，加拿大和澳大利亚的合作关系。

《每日邮报》报道，弗莱明直到去年3月份以前一直担任英国反间谍机构军情五处的第二号领导人。

讨价还价

对于欧盟首席英国脱欧谈判官员对英国的强硬表态，欧洲议会负责英国脱欧的主要谈判官员维霍夫斯塔(Guy Verhofstadt)也表示支持。《每日快报》报道引述他的话说，"（脱欧后）虽然可能（同英国）找到解决办法，但不可能是沿续以前的安排。"

英国保守党在欧洲议会的议员戴维·坎贝尔·巴纳尔曼（David Campbell Bannerman）指责欧盟有点"受虐狂"，说欧盟为了显示继续留在欧盟内的"所谓好处"，其实损害的是自己的利益。

不过英国皇家国际问题研究所的莱特女士（Georgina Wright）说，欧盟英国脱欧谈判官员的强硬姿态不过是一种"谈判立场"，"大部分情报交换都在成员国之间进行，而不是在欧盟范围内进行，所以这方面不可能有很大改变。"

不过英国脱欧似乎也可能影响到英国同国际刑警组织的关系。据《每日快报》报道，国际刑警组织表示，英国脱欧会影响它在该组织192个成员国网络及其在全球17个储存逃犯数据，诸如指纹，DNA等数据库中的身份和地位。