哈里梅根大婚：引发效仿与个性婚礼潮流

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并非所有幸福的新人都有英国王室的预算，但王室婚礼总是会引发对婚纱、婚礼蛋糕的模仿与复制。

萨塞克斯公爵伉俪的婚礼已经结束一个多月，婚礼策划人员与行业专家都表示，他们的影响力很大，一些新娘也这么认为。

效仿王室婚礼？

来自阿伯代尔市的准新娘奥古斯特（Ceriann August）说，她原本计划了一场哥特式的婚礼，但看了梅根的打扮后，选择了一件有三英尺长裙裾的米色礼服、大教堂头纱以及英伦玫瑰妆。

“我喜欢梅根的花，所以就改变了婚礼的颜色。她的婚礼十分典雅，让我也想要一个自然的婚礼，”奥古斯特将在9月与未婚夫威廉结婚。

图片版权 Hayley Smith Image caption 史密斯（Hayley Smith）与未婚夫

同时，住在伦敦西部的史密斯（Hayley Smith）称，她受到了萨塞克斯公爵夫人纪梵希（Givenchy）礼服的启发。史密斯今年29岁，已经订婚。

“这也让我考虑是否要戴头纱，因为看起来很惊艳，我本来不想戴的，”她说。

婚纱设计师雷普丽（Phillipa Lepley）预计，受到公爵夫人纯白、船领礼服的启发，更简单、经典的款式会在下一季开始流行。

但她也表示，很可能会有人直接抄袭礼服和刺绣大教堂头纱。

图片版权 Phillipa Lepley Image caption 婚纱设计师雷普丽预计，更简单、经典的款式会在下一季开始流行。

英国婚礼策划师联盟的查普曼（Bernadette Chapman）表示，他们的会员发现，许多新娘选择了大教堂头纱，买了在晚宴穿的第二套礼服，并且要订萨塞克斯公爵伉俪婚礼选择的柠檬接骨木花蛋糕。

英国婚纱公司Richard Designs设计了一款以王室婚礼服装为灵感的头纱，这款头纱上也有刺绣和蕾丝。该公司称，这款婚纱在商店很畅销。

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谷歌趋势的数据显示，婚礼后一周对于“船领”服装的搜索兴趣比前一周上升了269%，甚至对梅根所穿礼服品牌纪梵希的搜索也上升了43%。

婚礼后一周，斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）的谷歌搜索增加了139%，麦卡特尼设计了梅根的绕颈晚礼服。婚礼策划应用程式Bridebook也发现这名英国设计师的名字搜索增加了160%。

奢华婚纱店的负责人米克（Emma Meek）称，梅根的礼服倾注了职业女性的时代精神，她们对这种简单装扮有十足信心。

她说，她的顾客常常要求做这种妆扮，但是地区之间有差异。在有的地区，简单的打扮更受欢迎。

伦敦一家婚纱店的经理布鲁斯基尼（Micky Bruschini）也认为，简单风格的礼服更流行了。但她说：“我认为，许多新娘并没有对它感到惊艳，没什么太大反应。（梅根的婚纱）没有收获与凯特婚纱相同的反响。没有人向我询问（与梅根婚纱）相似的礼服。”

图片版权 Micky Bruschini Image caption 伦敦一家婚纱店的经理布鲁斯基尼也认为，简单风格的礼服更流行了。

布鲁斯基尼也表示，斯特拉·麦卡特尼的礼服从今年开始变得十分流行。

在梅根的婚礼后，英格兰东北部的花商埃梅斯（Katie-Jane Hermes）很快发现，客户的要求改变了。

“我发现准新娘们要求加入更多绿叶，模仿梅根的捧花，”她说。

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准新娘查德伯恩（Katie Elizabeth Chadburn）说，尽管王室婚礼“真的没什么特别影响”，但她和未婚夫将像哈里王子一样，在婚礼前一天挑花。

个性化婚礼潮流

很难确定新婚夫妇采用的一些婚礼要素直接来自哈里王子和梅根，也很难确定他们是否激发了现今的婚礼潮流。

婚礼策划师宾宁（Zoë Binning）称，英国的婚礼慢慢变得不那么传统，萨塞克斯公爵伉俪的婚礼巩固了这个趋势。

“我注意到一个巨大的转变，人们开始自由安排婚礼，并不觉得必须要有标准的主桌和伴娘。”

“许多人会看（梅根），想着如果她可以这么做，那我也可以。”

图片版权 Hedsor House Image caption 谢泼德策划了自己的婚礼后，创办了一个婚礼策划应用程式

创立并运营婚礼策划应用程式的谢泼德（Hamish Shephard）同意：“婚礼行业的大趋势是个性化，现在得到了王室的认同。”

“（我们app上）27%的新娘计划自己致词。梅根在最正式的场合都这么做了，这是一次巨大的鼓舞。”

准新娘史密斯（Ms Smith）2020年将举办婚礼，她的父亲也不会带她走红毯。她认为，梅根决定独自走一段红毯是“开创性”的，并表示这样让新娘感觉更好，或能让她们认识到有其他选择。

她补充，她与未婚夫马库斯（Marcus）受到了萨塞克斯公爵伉俪结婚照的启发，公爵伉俪的结婚照不那么传统：“我们更喜欢轻松自然的照片，所以我们也会效仿。”

八年前失去母亲的准新娘拉森（Hayley Russon）说，哈里王子纪念母亲戴安娜王妃的方式引起了她的共鸣，“我认为那些他加入在婚礼中的可爱小细节十分特别”。

许多新婚夫妇说王室婚礼与他们的婚礼无关，举办更富有个性的婚礼也是原因之一。

“我的婚礼是我自己的，依着我和爱人的兴趣和喜好办，"27岁的贝萨妮（Bethany）来自索尔兹伯里市，"这与王室、名人或我们的朋友的婚礼都无关，因为这是我们的婚礼。”

穆尔（Kathryn Ann Moore）也同意：“老实讲，没有影响，每个人的婚礼都不同。”