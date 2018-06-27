Image caption 这块油脂块已经开始“出汗”、发霉，可能会被博物馆收藏。

出于为后代的考虑，伦敦博物馆（Museum of London）一块正在展出的油脂块（fatberg）可能会被该馆收藏。

这块由凝固的油、脂和湿巾组成的结块已经开始“出汗”，变色，里面甚至还孵化出苍蝇。但策展人帕斯克斯（Vyki Sparkes）表示，这个油脂块使得博物院参观人数“显著增加”，他们正在考虑在本周结束公共展示后对其进行收藏。

帕斯克斯说，这枚油脂块引起了游客们“不可思议的反应”，已经成为博物馆最受欢迎的展品之一。

展出的油脂块来自于一枚长度超过250米，重130吨的“怪物油脂块”。这块巨型油脂在白教堂（Whitechapel）区的下水道被发现，曾一度成为热门话题。

油脂块是指冲入下水道的材料堆聚而成的大块固体。白教堂发现的这块当时花费了工作人员九周时间才分解完毕。

令人惊奇

今年二月，伦敦博物馆展出这块都市历史的见证，以作为伦敦处理垃圾挑战的例证。这也是伦敦博物馆首次进行这类展览。

图片版权 David Parry/PA Wire Image caption 这块油脂与今年二月与公众见面。

展示将于本周结束，但斯帕克斯称，他们对这块油脂的吸引力感到惊讶，一些人专门为它来博物馆参观，博物馆的游客人数有所增加。

斯帕克斯说，人们对油脂块既惊奇又厌恶，对它的关注不仅仅是观察它在玻璃柜下如何变化。“我们从没做过这样的事情，”她认为这其中含有“神秘”元素。

“它在我们脚下，还在生长。我们所有人都对它的产生负有责任。”

你的器材不支持播放多媒体材料 工作人员拍摄下了“怪物油脂块”的一部分

伦敦博物馆正在考虑将其收藏归档，而不是弃之不顾。

而怪物油脂块的其余部分已经被切碎并转化为生物柴油。

短期内，这个油脂块会进入“隔离”阶段，工作人员将根据污水的健康和安全规定对其进行处理。

博物馆馆藏委员会将在下周决定是否对其进行永久收藏，一旦决定收藏，这块油脂块可能会被放入库存，也可能会对外进行展览。

斯帕克斯表示，她现在对这块油脂有“很深的情感”，认为有“充分的理由保留它”。

虽然有人对它反感，但她认为，油脂块还是触动了人们的一些思考，比如是什么样的消费行为和方式造成了这些油脂堆积。

斯帕克斯透露，这块油脂甚至还带动了一些艺术节的反应，已经有人创作与之有关相关的儿童故事。

据说还有一个油脂块音乐节正在筹备中。