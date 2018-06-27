英国人要吃肉要喝酒 还要二氧化碳

图片版权 Getty Images Image caption 如果没酒喝没肉吃，英国人民一定不答应。

世界杯足球赛期间，英国出现啤酒、碳酸饮料生产、鲜肉批发供应跟不上零售的缺货尴尬。原因竟然是二氧化碳短缺。

因为供不应求，英国数百家零售商、酒吧及餐厅的上游供货商开始以配给方式供货。比如有大型批发商暂时限制每个客户只能购买10箱啤酒和5箱苹果酒或软性（汽水）饮料。

英国的可口可乐公司与喜力啤酒（Heineken，台湾译为海尼根）的部分生产流水线被迫暂停。

苏格兰最大的屠宰场优质猪肉有限公司（Quality Pork Limited，QPL）也受到二氧化碳短缺影响，被迫暂停部分生产。养鸡场和其它屠宰场也陷入同样困境。

这一短缺目前在供应链的上游出现，受到英国业界的重视。

为什么喝酒吃肉都需要二氧化碳？到底是什么原因导致英国目前工业二氧化碳短缺呢？有什么解决办法？

二氧化碳的用途

在欧洲，二氧化碳广泛应用于食品加工和饮料行业。二氧化碳被注入啤酒，苹果酒和软饮料中，它还用于食品包装，以延长沙拉，新鲜肉类和家禽的保质期。

二氧化碳也被英国屠宰场广泛使用，在宰杀前用二氧化碳迷昏等待宰杀的猪和鸡。

制造干冰也需要二氧化碳，干冰广泛用于食品工业，帮助保持运输过程中的冷藏保鲜。

图片版权 Reuters Image caption 制造冷藏的干冰也需要二氧化碳，这种产品广泛用于食品工业，帮助保持运输输过程中的食品冷藏保鲜。

除了食品和饮料行业外，二氧化碳还广泛应用于医疗，半导体设备制造，石油公司的原油生产等。

屋漏偏逢连阴雨

二氧化碳是氨气厂生产肥料的副产品，生物乙醇植物也是一个来源。

冬季是肥料生产的高峰期，许多厂商都在夏季整修。欧洲与英国的多家二氧化碳供货商目前都在休厂期间。

由于目前氨气价格低迷，生产商也没有迅速增产的积极性。

正当供应下降之际，2018世界杯又让英国食品和饮料业的需求大增。

谁受到的影响最大？

从大型饮料公司到小型装瓶公司都受到了影响。喜力啤酒、可口可乐的生产中断，直到二氧化碳恢复供应。

超市特易购（Tesco）旗下的Booker集团是英国最大的食品批发商。它向众多的餐厅和酒吧供货，因此实施了限购措施。拥有数千家酒吧的EI集团表示，一些品牌啤酒开始缺货。

因为二氧化碳存货不足，苏格兰最大的屠宰场QPL原来每周宰杀6000头猪，现在则暂时关闭，动物被送往英格兰屠宰。但这只是一个临时解决方案，因为英格兰的屠宰场二氧化碳存货也有限。

英国的一些小型装瓶公司遭受重创。在西米德兰地区一家小型装瓶公司因此"无所事事"，暂时关门歇业。

没肉吃没酒喝了？

目前还没有到危机时候，但食品和饮料行业组织认为这很大程度上取决于二氧化碳短缺问题持续多长时间。

英国家禽协会表示，其成员"按日算计"，以维持日益减少的二氧化碳储备。

由于缺乏干冰，Morrisons超市暂停一些冷冻食品网售和供货，新鲜杂货零售商Ocado也采取同样措施。

苏格兰猪肉生产联合会表示，不排除会出现肉类短缺和涨价的情况，但现在不想危言耸听。英国肉类加工商协会首席执行官尼克·艾伦表示，情况正变得"非常严峻"。

英国政府环境，食品和农村事务部（Defra）表示，"意识到有报告称二氧化碳短缺"，并与行业和天然气供应商联系"了解情况的影响"。

但政府发言人说，二氧化碳供应的问题将由市场调节。政府无法迫使生产商提高产量。

难道真要等到冬天恢复肥料生产高峰才能解决这个问题吗？