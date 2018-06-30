你的器材不支持播放多媒体材料 BBC道歉后，凯瑞发表声明。（英文视频，中文翻译见下文）

BBC因同工不同酬向新闻主播、前中国总编凯瑞（Carrie Gracie）道歉，表示“现在已经纠正”，向她补发薪水。

双方没有披露补发的工资金额，凯瑞将把收到的全款捐给性别平权与女权组织福西特协会（Fawcett Society）。

今年1月，凯瑞宣布辞去BBC中国总编一职，通过一封公开信指责BBC不同工同酬。

凯瑞表示：“我很高兴能够解决这个问题。这表明我们可以取得进步。”BBC称，公司已经“达成一项可以解决双方分歧的协议”。

凯瑞声明：“今天我可以说我是平等的”

“今天对我是十分重要的一天。我热爱BBC。加入这个大家庭已逾30年，我当然为这儿着想。一家人有时会争吵，停止争吵时总是一种解脱。

我很感谢总裁帮助我解决这个问题。我也确实感觉现在他是在前线指挥的。

BBC认同我作为中国总编所作出的贡献，补发我期间多年的工资。但对我来说，这一直是关乎原则的问题，而不是关乎金钱，所以我将把这笔钱悉数捐出，以帮助比我更需要的女性。

终于，今天我可以在BBC说，我受到平等待遇。

我希望，全国上下的在职女性都可以说出一样的话。这是一条极其漫长而又艰难的道路，许多人加以付出，我为此感到自豪。

文化变革需要让人们思考问题。这是一个极其困难的问题，不仅对于BBC，对全国和全世界的雇主同样如此。这对我来说是一场胜利，对BBC也是一场胜利。我为我们所有人感到骄傲。”

凯瑞同事、BBC新闻主播鲍尔丁（Clare Balding）在推特上向凯瑞表示感谢，“将补发薪水全部捐出证实了我们早已明白的事情，她不是在为自己争取，而是为所有人”。

应凯瑞要求，接下来她将开始六个月的无薪休假，同时继续与中国和性别平权有关的写作及演讲活动。

BBC总裁托尼·霍尔勋爵（Tony Hall）表示：“我很高兴看到我们有能力跨越分歧，一起解决问题；现在我们可以着眼未来了。”

Image caption 托尼·霍尔希望BBC可以为在职女性“起带领作用”。

霍尔同时称，“为让BBC成为女性工作的绝佳场所”，凯瑞正在参与一项BBC项目，他对此感到“高兴”。

“这对我真的很重要，我希望我们可以起到引领作用。”

辞去中国总编一职时，凯瑞表示，她惊讶地发现BBC两位男性总编的薪水比两位同等职位女性“至少多50%”。

BBC承认，凯瑞当初被告知自己会与北美总编薪水一致，且以此为条件接受中国总编一职。BBC表示，对此“现在已经进行纠正”。

Image caption BBC表示，"公平的薪酬"对公司"至关重要"。

去年七月，BBC被要求公布年收入超过15万英镑的员工名单。BBC美国总编辑索普尔（Jon Sopel）薪酬为20万英镑到24万9999英镑，BBC中东事务总编辑杰里米·鲍文（Jeremy Bowen）年薪为15万英镑到19万9999英镑。

凯瑞年薪为13万5000英镑。由于另外两位总编比她薪水更高，凯瑞辞去中国总编一职。她表示，自己拒绝了4万5000英镑的加薪，因为她和两位男性同等职位的同事之间仍有“很大的差距”，她想要的只是“平等待遇”。

凯瑞后来回到新闻间，BBC当时表示，“公平的薪酬”对公司“至关重要”。

1月26日，休·爱德华兹（Huw Edwards）、尼基·坎贝尔（Nicky Campbell）、约翰·汉弗莱斯（John Humphrys）、乔恩·索佩尔（Jon Sopel）、尼克·罗宾逊（Nick Robinson）和杰瑞米·韦恩（Jeremy Vine）等六位BBC知名男星主持人同意接受减薪。

福西特协会称，会将收到的捐款为女性提供法律援助，以帮助她们协商同工同酬，同时会为加强相关法律的战略性法律案件及干预措施提供帮助。

分析-BBC媒体编辑阿莫尔·拉简（Amol Rajan）

凯瑞以“我回家了”的推文为今天的新闻画上了句号。她是BBC最优秀的记者之一，这对她来说是个漫长而艰难的过程。

本质上，今天标志着一个有力的运动推动者的道德与实质胜利，将补发的薪水捐给福西特协会说明，确实如她所说，比起金钱她更在乎的是原则。

狭义上的问题是，这对BBC意味着什么。BBC希望能够了结这件事，并在声明中明确指出她的遭遇是“个别情况”。

虽然今天这件个案有了结果，但对BBC里其他不满的人有什么影响，我们尚不清楚。

BBC之外亦是如此。这是一位知名运动家的重大胜利，她现在有了标志性的地位，可以为其他同工不同酬的人追求平等提供勇气。