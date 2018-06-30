英国跳水王子戴利与丈夫迎来孩子

图片版权 Getty Images Image caption 二人2017年5月完婚。

英国跳水王子戴利（Tom Daley）与编剧丈夫布莱克（Dustin Lance Black，柏克）迎来了他们的第一个孩子。

周六（6月30日），二人通过《泰晤士报》（the Times）宣布了这个消息，公告称：“2018年6月28日，托马斯·罗伯特·戴利（Thomas Robert Daley）与达斯汀·兰斯·布莱克迎来了一个儿子，罗伯特·雷（Robert Ray）。”

此前在今年二月，他们公布了孩子在孕中的消息。这对情侣通过代孕得到孩子，并表示他们收到了一些负面回应。

据英国媒体报道，二人都贡献了自己的精子，与捐赠者的卵子结合，但不想知道孩子的生父是谁。

曾三夺世界冠军的戴利表示，他想要成为一个像自己父亲一样好的爸爸。戴利父亲同样名叫罗伯特，2011年去世。

戴利今年24岁，他与44岁的布莱克于2015年订婚，去年二人在戴文（Devon）结婚。

图片版权 Tom Daley Image caption 二人公布孩子在孕中的消息时，公开了一张孩子的超声波照片。

今年3月，戴利曾对媒体披露使用代孕的心境。“金·卡戴珊（Kim Kardashian West，金卡达夏）因为健康原因没法怀孕，所以使用代孕，人们会对她表示同情，说‘有代理孕母愿意帮她是多美好的事情’。但对每一对无法有孩子的同性恋情侣，尽管他们都十分迫切地想要像异性恋情侣一样抚养孩子，我们对待他们的态度却很不一样。”

戴利曾在伦敦奥运会及里约奥运会上为英国赢得两枚跳水铜牌，而他的丈夫布莱克曾凭借电影《米尔克》（Milk，又译《自由大道》，《夏菲米克的时代》）赢得奥斯卡最佳原创编剧，这部电影根据同志平权活动家及政治家哈维·米尔克（Harvey Milk）的真实经历创作而成。

今年4月，戴利曾在英联邦运动会上谈到自己即将为人父的心情，表示“目前为止一切都很疯狂，它改变了你的人生观。甚至坐飞机的时候，原来我不害怕飞行，现在只要有任何乱流，我都会想'天啊'，因为现在我要关心的不只是自己的生活了。”