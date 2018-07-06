2018世界杯：英格兰足球光环下鲜为人知的龌龊角落

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本届世界杯赛已经进入白热化的四分之一决赛，英格兰队成功进入八强在英国几乎引起普天同庆。不过，一些英国女性更希望英格兰队获胜晋级的原因却令人心忧：

如果英格兰队失利了的话，她们可能成为愤怒和沮丧的丈夫或男友泄愤的对象，遭受到家暴。

世界杯刚刚拉开战幕之际，一则海报贴爆红英国网络。这个帖子既不搞笑、也不鸡汤，更不是怀念英格兰足球队1966年捧杯的狂喜。那时一则关于家庭暴力的统计贴。

“没有人比女人更希望英格兰赢球。英格兰输球，家暴增加38%。”

图片版权 Pathway Project Image caption 保护女性的慈善机构Pathway Project的海报：没有人比女人更希望英格兰赢球。英格兰输球，家暴增加38%。

英国兰卡斯特大学（ Lancaster University ）曾在2013年做过一项有关调查，他们发现，根据当地警方的统计，在2002、2006和2010年世界杯赛期间英格兰队失利的那一天家暴案件激增38％，而如果英格兰队赢了或平局家暴案件也会上升26％，甚至在英格兰队比赛的第二天家暴案件仍然会上升11％。

尽管这个调查只是英格兰一个地区的情况，但在这个调查报告之后，英格兰其他地区警方发现在上届世界杯赛期间有类似的家暴事件上升现象。

图片版权 Cleveland Police Image caption 英国克利夫兰警方：向家暴亮红牌

图片版权 Twitter Image caption 亨伯赛德警方：家暴永远没有借口。海报上的字样是：我失控了，我喝醉了，她老嘟囔我

勒安德拉•奈芬（ LeAndra Nephin ）是Pathway Project女性保护慈善机构的工作人员，她说："这种现象很可能是多种因素促成的，包括酗酒、吸毒或赌博。这些疯狂的球迷在酒醉情形下，或者赌球输了，都可能通过家暴形式泄愤。"

在英格兰和威尔士，2016／2017年间有190万16岁至59岁的成年人遭受家暴，其中71.3万是男性，而120万是女性。

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一位叫潘妮（Penny）的女性向BBC记者这样述说了自己的不幸经历。

潘妮和她的前男友住在一个出租的小居室公寓。她说，只要电视上有足球比赛的转播，她就心生恐惧，想要躲远远的。但是，她的前男友没有什么朋友，所以总是让她陪自己看球赛转播。

"我总是一声不吭地坐在那里，心里默默祈祷他支持的（切尔西）球队赢球，因为我知道如果切尔西队输了我会遭到什么样的对待。…他可能四五天完全不跟我说话，或者做了饭不让我吃。"

这种行为被称为"强制性控制"或"高压管控"，属于感情虐待，施暴者试图以此来控制和主宰他人，这种行为于2015年被列为犯罪行为。

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而潘妮的经历绝不是个案。

女性保护慈善机构的勒安德拉说，足球是一种充满激情、令人热血沸腾的体育项目，特别对男性来说。一些青年男球迷会激奋得难以自制。在她的工作中接触到很多年轻女孩受到男友的家暴不知如何处理。

她说，"这是我经手的一个案例：一个17岁女孩和她21岁的男友一起度假中，看英格兰队比赛的电视转播，那次英格兰队输了。结果她遭受男友施暴，当天晚上这个女孩就因被打伤而送进医院。"

而对潘妮来说，看球赛时每一个她前男友支持的队进球都令她欣慰，而每一个红牌或失利都让她增加一丝恐惧。

至于本届世界杯赛，潘妮说，她到目前为止一直都十分喜欢观看本届世界杯赛，但也时不时感到不安。"我真的不想说令人扫兴的话，但必须提醒人们当一些球迷酗酒和闹事时是多么可怕。"

她为世界杯赛期间家暴恶化调查引起关注而感到欣慰，但她说，"我只是希望人们不要只看到世界杯赛期间家暴事件增加，这并不意味着杯赛前这些家暴不存在，而杯赛后，家暴现象还是会继续的。"

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足球这种被称为"美丽游戏"（Beautiful Game）的体育运动以一种神秘的魅力令人陶醉、令人激奋，遗憾的是，有时，它也会令人失去理智。

但是，正如英国反对家暴的女性保护慈善机构Refuge（避难）的负责人桑德拉•霍雷（ Sandra Horley ）所说，人们不应该把足球赛视为家暴的根源，"足球流氓"毕竟只是少数。

她认为，足球、酗酒、吸毒和赌博都不过是施暴者施暴的借口而已，足球赛和世界杯有结束的时候，但家暴犯罪现象却仍在继续。

她说，"我们不要忘了，家暴事件不仅仅只是发生在足球赛电视转播时。必须让施暴者为自己的犯罪行为付出代价。"