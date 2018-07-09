图片版权 Getty Images Image caption 从左至右：戴维斯、约翰逊、梅

英国外交大臣鲍里斯·约翰逊（Borris Johnson）宣布辞职。围绕英国脱欧政策的政治危机正在不断升级。

约翰逊辞职几个小时前，英国脱欧事务大臣戴维·戴维斯（David Davis）刚刚辞去职务。

首相特里莎·梅（Theresa May，文翠珊）向议会计划于今天发表她的新脱欧计划，这份计划已经惹得一些执政党保守党议员不满，而约翰逊辞职就发生在这之前30分钟。

英国首相官邸唐宁街10号就此发表声明称，感谢约翰逊所做的工作，并将尽快公布他的替代人选。

BBC政治事务编辑劳拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，约翰逊辞职使得“首相原本尴尬而困难的处境成为一个可能全面爆发的危机”。

昆斯伯格评价称，约翰逊不是一个普通的内阁大臣，而是2016年公投时脱欧阵营的“门面”，他的离开会引发对挑战特里莎·梅领导地位的猜测。

图片版权 PA

她指出，此前有消息人士向她透露，结局将或是梅首相"抛弃"争取内阁成员意见一致的计划，要不会是"另一个大臣离开，然后是下一个，再有下一个，然后还有下一个"。

英国需要在明年3月前离开欧盟，但双方并未就之后贸易如何进行达成一致。

在欧洲法院职权范围及结束人员自由流动等问题前，英国应为优先考虑经济如何作出让步，这一点在保守党内一直存在分歧。

特里莎·梅之所以在议会中拥有多数席位优势，10名北爱尔兰民主统一党议员的支持是关键，所以任何分歧都会引起人们质疑，她的计划能否通过下议院投票，同时已再次引发关于她的首相地位是否会面临挑战的猜测。

“零权力”

英国最大在野党工党表示，约翰逊与戴维斯的辞职让梅首相只剩“零权力”。

英国保守党前主席夏普斯（Grant Shapps）去年曾呼吁梅首相辞职，但现在他表示，目前是一个展开领导人竞争的错误时机，希望这种局面不会发生。

夏普斯告诉BBC，一次竞争需要花费三个月时间，鉴于双方都希望在今年10月前达成脱欧协议，“我们实际没有这个时间”。

“人员完全可以替换，现在必须这样做了，”他说。

约翰逊自2016年6月起一直担任英国外交大臣，今天没有按原计划在伦敦出席关于西巴尔干未来的一届峰会，引发了他即将离职的猜测。

工党副党魁魁沃森（Tom Watson）认为英国政府 “正在垮台”。

“这是完全彻底的混乱，”他说。“这个国家正处在停滞状态，政府四分五裂且不稳定。首相无法实现脱欧，也没有任何权力”。

但约翰逊的举动受到了前英国独立党（UKIP）领袖法拉奇（Nigel Farage）的欢迎，法拉奇说这位前任伦敦市长有机会“挽救脱欧”。