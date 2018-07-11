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英国首相特蕾莎‧梅（Theresa May，文翠珊）星期一任命杰里米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊伟），接替突然呈辞的约翰逊出任外交大臣。

亨特被英国政圈封为“最能干的生还者”，在脱欧阴霾下，保守党内阁人事变动频繁下，他能够担任卫生大臣6年多。

而他与亚洲亦甚有缘份，曾在日本工作，亦有一位来自西安的中国太太。

图片版权 Getty Images Image caption 亨特比太太年长11岁。

“很有钱”的内阁成员

今年51岁的亨特，是牛津大学毕业生，当年与前首相卡梅伦和刚辞职的约翰逊是同学。

刚毕业后，他曾经任职顾问公司工作，然后到日本做英语老师，回流英国后，最成功的生意，是在1996年与友人创办教育指导公司“热门课程”（Hotcourses），透过网上平台，向世界各地的大专院校及学生提供不同种类的课程资讯。

2017年1月，Hotcourses卖盘给了澳洲IDP教育集团，亨特从中赚取1400万英镑，令他成为英国最有钱的政客之一。

事实上，他之前尝试多次创业，例如把果酱卖到日本和建造儿童游乐场，但都不算成功，他曾经如此分享创业之道：“最能干的生还者许多人创业，是认为这是赚大钱的良方，但当你实行起来，这是生死存亡之争，每一天都十分艰辛，这是为何小企都会较为务实和实际。”

华裔太太

图片版权 Getty Images Image caption 亨特经常带同太太出席公开活动。

Hotcourses这门生意不单为亨特带来财富、也为他带来桃花。

2008年，他在英国华威举行的Hotcourses活动，结识了来自西安的中国女子露西亚‧郭（Lucia Guo，译音）。当年亨特41岁、露西亚30岁，露西亚在华威大学工作，负责帮助吸引中国学生到当地留学。

亨特对英国《泰晤时报》说，两人是一见钟情，让他可以“寓工作于娱乐”一阵子，他问到了路西亚电邮后，两人一年后便结婚。

据英国媒体报道，亨特专程飞到西安，拜访露西亚的父亲，希望他把女儿交给他，由于路西亚父亲不会英语，亨特不会中文，露西亚要充当翻译，两人举行了一场中国传统的婚礼。

“中国是一个迷人的国家，约翰‧列侬（John Lennon）曾经说过，令上帝发笑的最好方法是告诉上帝你的计划，我猜上帝真的在笑，因为我去日本、学习日语，浸淫在当地文化中，甚至学会书写日语，但最后我与路西亚（中国人）结婚了。”他在保守党活动中说。

两人诞下三个孩子。亨特领导全民医疗保健服务（NHS）时，曾经在一个电台节目表示，不希望自己的混血孩子会受到移民政策的影响。

“我不希望我的孩子会在这样的情况下成长──身边人会对着移民说：我得不到医疗服务，就是因为你们，所以我们需要有合理、平衡、可控的移民政策。”

有一个华裔太太会否令亨特变得亲华，目前言之尚早，但这段婚姻也曾经成为被攻击的目标。

时任卫生大臣亨特在2015年的保守党大会中表示，如果减少税项优惠，可以让英国人好像中国人般勤劳，结果引来不少反对党抨击，其中工党议员海伦‧古德曼（Helen Goodman）在推特（Twitter）开火：“如果中国这么好，为甚么亨特太太要来英国？”

不过古德曼这番言论被指“种族主义”，亦有人批评她不应该把议员家人拉进政治，最终古德曼删掉发言，并作出道歉。

他与太太共同有开设了一家地产公司，专门购买豪宅，他早前被媒体揭发没有为这门生意在限期申报利益，最后他承认错误，并归咎于行政失当，并在6个月后予以修正。

前留欧支持者

图片版权 Getty Images Image caption 这位新外相亨特表明，会全力支持特蕾莎‧梅。

约翰逊与英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis，戴德伟）因为不满新脱欧计划而辞职，约翰逊在辞职信中表示，英国在与欧盟的谈判中“举白旗投降”，称脱欧原本是充满机遇和希望，但这个梦想正在幻灭，目前这方案令英国“半脱欧”，或成为欧盟的“殖民地”。

内阁成员纷纷辞职，首相特蕾莎‧梅的脱欧方案能否顺利展开存在疑问，亦可能面临逼宫的压力。

而这位新外相亨特表明，会全力支持特蕾莎‧梅。

“全世界也在关注我们，在脱欧后会成为甚么样的国家，我想对他们说，英国将继续是可靠的盟友，捍卫人民坚守的价值，在国际间有强而自信的声音。”亨特说。

但值得留意的一点，特蕾莎‧梅在2016年脱欧公投时，是支持政府留欧的立场；而亨特在2016年脱欧公投时属于留欧派，但之后，他却突然说自己已改变主意，支持脱欧，令一些评论质疑，他们并非有一个“真正的”脱欧方案。

为何亨特会突然转风向？他对英国媒体说，公投时他认为脱欧后会影响英国经济，但现在觉得这种忧虑是“错误”，而他在英国与欧盟谈判过程中，感受到欧盟的“傲慢”行径，令他立场更强硬。

“坦白说，欧洲委员会在公投后的行为令人失望。我们看得出那种傲慢，每次我们提出大方、开放的选项，都不够。”他说：“这不是软脱欧、硬脱欧的问题，这是关乎我们是延续友谊还是惨烈地离婚。英国已作出选择，希望有一段紧密的友好关系。”