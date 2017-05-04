金正恩忽悠？瞒天过海乃兵家常事

有人说平壤阅兵用假导弹忽悠世界。其实历数古今中外，虚张声势、示假藏真都是兵家惯用战略。三十六计第一计不就是瞒天过海？

朝鲜在最近搞的阅兵式上亮出不少高大上的武器装备。之后，有美国军事情报官员嘲讽，其中一些枪炮导弹根本不是真的，很多不过是在旧玩意儿上刷了层新漆。

普雷金特（Michael Pregent）在美国右翼电视台福克斯新闻节目中形容，朝鲜展示的部分武器"很可笑"。

还有媒体引述专家说，朝鲜导弹有矛盾之处，作秀成分很大。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜阅兵式上，坦克大炮导弹齐出动

外行可能会说了，阅兵应该不能来真的、带实弹的导弹吧？万一就在领导人身边爆炸了怎么办？

这个暂且不说。其实，历数古今中外，虚张声势、示假藏真、声东击西、以假乱真等等，都是战场上兵家的惯用"伎俩"，许多情况下效果还非常好。

草船借箭

比如说诸葛亮的"草船借箭"，就尽显以假乱真的神奇功效。

现代战争也是如此。看看这张英国国家档案馆保存的资料图片。这是坦克的设计草图，不过这个坦克好像是用竹竿、油布搭成的。

图片版权 NATIONAL ARCHIVES Image caption 英国在一战中部署过假坦克，制造英军强大的印象。（英国国家档案馆图片）

这事儿是英国人干的。坦克草图出自名字听上去十分神秘的"伪装学校"。这是第一次世界大战期间的一个军官"进修"中心，他们在这里主要学习隐蔽战术。

类似竹坦克这种假军事硬件的主要目的是防空：误导敌方战机去轰炸假目标、而不是实际价值更高的真东西。当然，假坦克也可以营造出英军更加强大的印象。

当时英国还使用规模更大的战略性伪装遮蔽地标建筑，防止敌军飞行员以此导航。

英国作家兰金（Nicholas Rankin）在他的《欺骗天才》（A Genius for Deception）一书中曾经写道，军官们"乘气球、飞机，从空中审视潜在目标的伪装效果。"

图片版权 NATIONAL ARCHIVES Image caption 英国国家档案馆资料图片

记得2011年欧洲纪念停战93年时，法国《费加罗报》挖出历史档案，揭爆一个鲜为人知的事实：第一次世界大战结束前不久，法国建了个"假巴黎"！目的是要忽悠德国轰炸机。

假巴黎位于真巴黎北部郊区，有假街道、路灯、假建筑，其中居然还包括假香榭丽舍和北站！

等到第二次世界大战爆发时，盟军的忽悠战术用的更娴熟、效果更显著。

比如，数千辆假坦克曾参与二战。当时，英国东南肯特郡和法国北部海岸部署了大辆冲气橡胶坦克。这些坦克是由英国著名轮胎商邓禄普制造的，用大包带进法国，充气后摆好，目的是诱骗德军轰炸这些不值钱的假坦克、而不是英格兰。

同期，在肯特郡还有一个规模巨大、但百分百虚假的军事基地：美国第一集团军（the First United States Army Group），这里还发射假的无线电信号呢。

图片版权 NATIONAL ARCHIVES Image caption 这可不是阵亡士兵，而是二战中的假伞兵（英国国家档案馆资料图片）

往前数，看看美国南北战争期间的这门大炮。没错，就是大树，刷好颜色，看上去跟真的一样。这种大炮的用意是误导敌人，错误判断对手哪里的防御最强大。

说不定，用这样的假武器声东击西、这就能起到调虎离山的效果？

图片版权 Getty Images Image caption 大树？大炮？

往近里说，最近几年，俄国军队曾经启用过相当先进的假武器！

BBC驻莫斯科记者罗森博格2010年亲自去看过，不止坦克，还有战斗机、导弹发射台，甚至整个雷达站，都是……充气的！

这些假武器尺寸和真的一样，是用特殊材料制成的，可以愚弄敌方雷达，误判你的实力和位置。虽然没有实战能力，但是，不要小看俄军的假武器，它的优势在于，轻便、部署速度快，最重要的，比真家伙便宜多了。

据说，俄国的这些充气武器是由从前一家专门生产热气球的工厂制造的。

Image caption BBC记者调查俄军“秘密武器”-- 充气坦克！

下面这张图看着也很有意思：1920年代，德国士兵推着假坦克跑！不过，这是在演练，不是为了糊弄对手。

图片版权 Getty Images Image caption 1920年，这样的坦克？德军这是在演练

表个态度

返回头来再说金正恩的武器。真也好、假也好，早有分析人士提醒，不要被平壤的表面现象迷惑，阅兵秀肌肉，金正恩重在表述心态。

英国智库皇家国际事务研究所(Chatham House)亚洲项目的副主管汉娜（James Hannah）就说，朝鲜半岛局势相当紧张，平壤展示一些假的小武器是一码事，但是别忘了，朝鲜可有100多万士兵！

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 朝鲜阅兵式

分析人士认为，平壤秀肌肉，这并不表明朝鲜认为自己能打败美国，而是要表示一下如果受到打击将怎么办。

汉娜说，"（平壤）阅兵式上的一些导弹展示出某种新能力。不管是真是假，撒出去的种子是：我们走上这条路了，我们不会被止步，我们不怕你。"