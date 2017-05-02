2017纽约Met Gala: 川久保玲的“叛逆”艺术
纽约大都会博物馆时装馆慈善晚会（MET GALA）是时装界的盛事，每年5月第一个星期一举办，每次都有不同的主题。今年的主题是日本时装业的传奇人物，“时装设计师里的艺术家”川久保玲和她的Comme des Garçons。
74岁的川久保玲被认为是过去40年来时装界最重要、最具影响力的设计师之一。世界著名时尚策展人安德鲁·博尔顿（Andrew Bolton）说，她定义了我们这个时代的审美。
这是大都会博物馆34年来第一次为在世设计师举办的个展。上一次还是在1983年，享此殊荣的是圣洛朗（Yves Saint Laurent）。
由博尔顿策划的这次展览题为"介乎其中的艺术"（Art of In-between）展出约140套女装设计，涵盖了川久保玲设计生涯中最具代表性的作品，从1981年在巴黎展出的第一个系列，一直到最近的作品。
这些作品按"东方和西方"、"男性和女性"、"过去和当下"分组，展示她"挑战传统上对美、品味和时尚理念的能力"。
在时装界，人们通常认为川久保玲是艺术家和设计师的混合，艺术家成分居多。因为她用服装来讲述故事、表达情感、阐述哲学；她的作品几乎每一件都无可取代，在秀场发布后多数都被博物馆和个人作为艺术品收藏了。
川久保玲深居简出，上个世纪80年代在日本时装设计界异军突起，以叛逆为特色，逢传统必反，模糊艺术和时装的界线，被誉为"拓荒者"，"令观众反思自己对常规服装的一切认知"。
作为时装设计行业的反叛先锋，川久保玲还在Comme des Garçons品牌基础上建立起一个全球商业王国。
她自己用"非物质性"形容自己设计的艺术特色。她为这次个展写的个人声明中这么表述："我自始自终唯一感兴趣的就是人们以前从未见过的服装，全新的，以及通过什么方法来表达它们。"
"这就叫时尚吗？我没有答案。"