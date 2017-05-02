2017纽约Met Gala: 川久保玲的“叛逆”艺术

你的器材不支持播放多媒体材料 2017纽约时装慈善盛会聚焦川久保玲

纽约大都会博物馆时装馆慈善晚会（MET GALA）是时装界的盛事，每年5月第一个星期一举办，每次都有不同的主题。今年的主题是日本时装业的传奇人物，“时装设计师里的艺术家”川久保玲和她的Comme des Garçons。

图片版权 Bernard Weil / Getty Image caption 川久保玲是日本1980年代时装设计界的反传统领军人物。

74岁的川久保玲被认为是过去40年来时装界最重要、最具影响力的设计师之一。世界著名时尚策展人安德鲁·博尔顿（Andrew Bolton）说，她定义了我们这个时代的审美。

这是大都会博物馆34年来第一次为在世设计师举办的个展。上一次还是在1983年，享此殊荣的是圣洛朗（Yves Saint Laurent）。

图片版权 AFP Image caption 居中的艺术

由博尔顿策划的这次展览题为"介乎其中的艺术"（Art of In-between）展出约140套女装设计，涵盖了川久保玲设计生涯中最具代表性的作品，从1981年在巴黎展出的第一个系列，一直到最近的作品。

这些作品按"东方和西方"、"男性和女性"、"过去和当下"分组，展示她"挑战传统上对美、品味和时尚理念的能力"。

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在时装界，人们通常认为川久保玲是艺术家和设计师的混合，艺术家成分居多。因为她用服装来讲述故事、表达情感、阐述哲学；她的作品几乎每一件都无可取代，在秀场发布后多数都被博物馆和个人作为艺术品收藏了。

图片版权 AFP Image caption 挑战传统，包括对美、品味和时尚的传统定义

川久保玲深居简出，上个世纪80年代在日本时装设计界异军突起，以叛逆为特色，逢传统必反，模糊艺术和时装的界线，被誉为"拓荒者"，"令观众反思自己对常规服装的一切认知"。

作为时装设计行业的反叛先锋，川久保玲还在Comme des Garçons品牌基础上建立起一个全球商业王国。

图片版权 Taylor Hill / Getty Image caption 74岁的川久保玲出席纽约大都会博物馆时装馆为她举办的个展的记者会。

她自己用"非物质性"形容自己设计的艺术特色。她为这次个展写的个人声明中这么表述："我自始自终唯一感兴趣的就是人们以前从未见过的服装，全新的，以及通过什么方法来表达它们。"

"这就叫时尚吗？我没有答案。"

图片版权 Getty Images Image caption 川久保玲 / Commes des Garçons