美候任驻华大使：将敦促中国兑现涉朝承诺

图片版权 Reuters Image caption 布兰斯塔德在美国参议院外交委员会参加听证。

美国总统特朗普提名的新驻华大使、艾奥瓦州州长特里•布兰斯塔德（Terry Branstad）周二（5月2日）出席参议院提名听证会时表示，他将敦促自己的老朋友、中国领导人习近平兑现关于"管束"朝鲜的承诺。

布兰斯塔德任州长的艾奥瓦州每年向中国出口价值14亿美元的大豆和猪肉。布兰斯塔德本人在习近平1985年访美时就和其相识。

"中国领导人称我是老朋友，但这并不意味着我会逃避争议话题，无论这些话题涉及知识产权还是人权，" 布兰斯塔德在参议院外交关系委员会（SFR Committee）表示。

图片版权 Reuters Image caption 布兰斯塔德担任州长期间曾六次访问中国。早在1985年，他就认识了访问美国的习近平。2012年，习近平访问美国时重访了艾奥瓦州，访问了该州的马斯卡廷和德梅因。

他表示，中国应该严格执行联合国对朝鲜的制裁决议，以让金正恩领导的朝鲜停止发展核武器。

"他们还没有遵守联合国决议，朝鲜正在发生的事情就是一个例证，证明为什么仍然需要做出改变，"他表示。

"但我同时认为他们已经认识到，一个热衷于核武器的朝鲜领导人以及导弹将对人类社会造成严重威胁，"布兰斯塔德说，"我们需要找到一起对付朝鲜的办法，希望我和中国领导人长期以来建立的关系能让他相信，我们真诚希望和中国一起努力。"

当被问到是否应该因为允许朝鲜躲避制裁而惩罚北京时，布兰斯塔德出言谨慎。

但他表示，可以对一些和平壤有业务往来的中国金融机构采取行动。

布兰斯塔德还告诉参议员，中国过去曾经认为操纵人民币汇率，但现在没有这样做了。他表示将积极争取北京向美国产品进一步开放市场。

参议院外交关系委员会的成员没有对布兰斯塔德的任命提出异议，这意味着他的任命会很容易得到确认。