日本超级豪华列车上路首次亮相
日本“四季岛”旅客列车投入运营。它究竟有多奢华？
-
JR East
东日本旅客铁路公司推出的“四季岛”豪华列车，宗旨就是让乘客体验奢侈——当然代价也不小：两天旅程起价2860美元，4天之旅最高价近1万美元。
-
JR East
“四季岛”列车5月1日首发，由著名日本设计师奥山清行（Ken Kiyoyuki Okuyama）设计，使用最高端的材料并采用日本传统工艺制作。
-
JR East
观光车厢让乘客能一边品尝香槟一边欣赏车外的美景。列车服务于东京和北海道之间。
-
JR East
列车为34位乘客提供服务，确保每位乘客都有足够空间欣赏窗外美景。
-
JR East
奢侈的生活也很累人，需要休息的时候到卧铺小憩。乘客可以选择在列车上过一到三个晚上。
-
JR East
东日本旅客铁路公司2014年宣布“四季岛”列车计划后，出现订购车票的热潮。首发旅程的车票最后以抽签方式决定，抽中的比例高达1：76。
-
JR East
显然，这样超级豪华的火车酒店很符合消费者的需求。由10节车厢组成的“四季岛”列车车票已经预售到2018年3月。
-
JR East
肚子饿了？车上餐厅的食物全部由米其林星级厨师精心调制，由身着制服的车厢管家为您奉上。
-
JR East
列车上的一切都旨在让乘客体验最豪华酒店的服务。
-
JR East
有人说这都是那些钱多得不知道怎么花的富人们的享受？管人家怎么说呢。到壁炉边来喝上一杯吧。
图辑
图辑
里维拉与毕加索：两个男人跨时光的对话
- 2017年 5月 3日
图辑
图辑：英国的夏洛特小公主两岁啦！
- 2017年 5月 1日
- 英国动态
图辑
图辑：奥地利白色动物园迎来白虎4胞胎
- 2017年 4月 26日