里维拉与毕加索：两个男人跨时光的对话
美国洛杉矶县艺术博物馆（LACMA）举办两位现代艺术大师作品展览：墨西哥的里维拉和西班牙的毕加索。这些绘画作品显示两位大师之间的相互影响和相互竞争。
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墨西哥的迭戈·里维拉和西班牙的毕加索都是世界闻名的当代艺术家。两人是竞争对手，相互作品的崇拜者，同时又是雄心勃勃的艺术家。 （里维拉1950年油画作品：《América prehispánica》）。
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洛杉矶县美术馆通过展出收藏的150多件绘画，雕刻品和文物，开展两位天才之间的原始对话。 （毕加索的1925年油画作品：《Plaster head and arm 》）
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里维拉1886年出生在墨西哥的瓜纳华托。事实上，里维拉比毕加索还年轻几岁，毕加索1881年出生在西班牙马拉加。毕加索是导师，里维拉是学生。 但是，这次展览显示，两人之间的关系比较复杂。 （里维拉1906年的油画作品：《自画像》。
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两位艺术家都从小就展现出才华。 他们1914年初首次见面，两人有着共同审美观和语言，友谊不断发展。 （毕加索1906年油画作品：《自画像》）。
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这次画展展现了这两位大师正处在欧洲和拉丁美洲现代主义形成交叉点，并揭示20世纪的这两人是如何从各自的世界获得灵感：古代地中海和前哥伦比亚时代的美洲。 （里维拉的油画作品《Day of flowers》”）。
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这次展览比较了两位大师相同的艺术发展轨迹，从1920年代的立体主义，走向1950年的复古主义。（毕加索1923年的油画作品：《La flute de Pan》）。
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两位大师的友谊1933年8月破裂，里维拉指责毕加索抄袭他在画作“Zapatista Landscape”中使用的技巧。 （里维拉1913年油画作品：《Retrato del escultor Elie Indenbaum Hombre del cigarrillo》）
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“毕加索也许抄袭了这个技巧，但是他和所有艺术家的关系一样，都是时好时坏，”展览策展人之一迈克尔·戈万（Michael Govan）认为，这一点并不重要。 （毕加索1912年油画作品：《El poeta》）。
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里维拉的壁画作品毫无疑问给了毕加索灵感，使他1937年创作了最具代表性的作品《Guernica》。画作反映纳粹德国军队在巴斯克地区轰炸格尔尼卡城进行地毯式轰炸。 （里维拉1931年水彩画作品：《La creación del universo》
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这次画展将在5月7日结束。如果您在洛杉矶或周边地区居住，要抓紧时间，一饱眼福。 （毕加索1920年油画作品: 《Estudios》
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