里维拉与毕加索：两个男人跨时光的对话

这次画展展现了这两位大师正处在欧洲和拉丁美洲现代主义形成交叉点，并揭示20世纪的这两人是如何从各自的世界获得灵感：古代地中海和前哥伦比亚时代的美洲。 （里维拉的油画作品《Day of flowers》”）。