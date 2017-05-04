用户达将达20亿人 Facebook要如何避免“直播自杀”？

图片版权 Getty Images Image caption 美国社交媒体巨头Facebook的用户将达到20亿人。

根据最新公布的报告，脸书（Facebook）有将近20亿用户，今年头三个月的收益更呈现飞跃性上升。但Facebook该如何应对越来越多透过直播散布的伤害性内容？

每月用户数上升至19.4亿人，其中将近13亿人每天都会使用Facebook。今年第一季的收益达到30亿，和去年相比成长76%。

但来自广告的收益可能下降。

Facebook最近也面临内容管理的压力──仇恨言论、虐待儿童、自残等贴文一再的出现。

周三（5月3日）Facebook创始人马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣布将额外雇用3000人来管理社交平台上的内容。

目前世界上四分之一的人口是Facebook的每月用户，大部分新用户来自欧洲和北美洲以外的地区。

扎克伯格在数据公布之后表示，Facebook用户的数量多到足以让这个社交网站拓展它的角色，跨足电视、健康管理以及政治。

“我们将在此基础上建立下一个目标，就是打造社群，”扎克伯格说。“还有很多工作有待完成。”

广告收益下降

Facebook的大部分收益来自于广告，公布的报告中，广告收益占51%，约有79亿美元。

但是Facebook首席财务官大卫·维纳（David Wehner）表示，在2017年下半年，广告收益可能会显著减少。

他重复之前提过的警告，称Facebook能触及用户的广告数量有限。

技术咨询公司CCS Insight的分析师马丁•加纳（Martin Garner）说：“去年Facebook的辉煌业绩显示出线上广告的增长以达到高峰，就像Facebook自己发布的警告一样。”

马丁•加纳表示，Facebook需要证明它可以从别的产品创造收益，包括视频、Instagram、Whatsapp、Messenger以及虚拟实境（VR）。

管理直播内容

图片版权 Getty Images Image caption 脸书（Facebook）的创始人马克•扎克伯格。

Facebook将雇用3000人到“社群管理小组”以处理仇恨言论、虐待儿童和自残的内容在网络上散播。

扎克伯格表示看到人们透过Facebook直播“伤害自己伤害他人”，让他“感到心痛”。

在自杀和谋杀直播影片在网络上流传后，他表示将会让举报问题影片的方法更简单。

在今年四月，一名男子在Facebook直播中被杀。接着又有一名泰国男子在直播中杀了他的幼女之后自杀。

扎克伯格说这3000人将加入现有的4500人，一起在“社群管理小组”工作，他们的工作是快速处理被举报的内容。

扎克伯格在自己的Facebook页面发文表示，Facebook公司正在开发新工具来管理每周收到的数以百万计的举报内容。

“我们将会把举报机制变得更简单、更快速，能更快的定义贴文是否违反我们的标准，并让用户在需要的时候能更容易联系到执法人员。”

扎克伯格表示，日后这些Facebook内容管理员将会与执法单位联系，取代直接联系可能处于危险状态下的用户。

“就在上周，我们收到举报有人在直播上尝试自杀，我们马上联络执法人员，执法人员能够让用户免于受伤。”扎克伯格说。