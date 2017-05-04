法国大选：勒庞与马克龙电视辩论互相较劲 马克龙表现占上风

图片版权 AFP Image caption 勒庞与马克龙在选举前的最后辩论

法国大选进入直路，两名候选人勒庞和马克龙周三进行电视辩论，在各种议题针锋相对。一个民调显示，观众认为马克龙表现比勒庞优胜。

法国电视台BFMTV进行民调指，选民在不同方面都对马克龙较有好感。

约63%的观众认为，马克龙较“有说服力”。

民调访问了1314名18岁以上的观众。

辩论维持约160分钟，两人都作出人身攻击，气氛激烈。

勒庞说马克龙是“野蛮全球化的代表”，愿意出卖法国的资产及主权。

马克龙则指勒庞是“恐惧的女祭师”，指她大放厥词，但没有实质政策。

二轮投票将于周日举行。

图片版权 Getty Images Image caption 马克龙指勒庞说谎，勒庞则怀疑马克龙的政绩

分析：BBC驻巴黎记者休·肖费尔德（Hugh Schofield）

这场辩论堪称法国史上最激烈的辩论之一，将会令法国人印象难忘。

勒庞言辞势利有狠劲、深具煽动性，而她嘲讽马克龙，意图令他愤怒失控。

而马克龙表现亦相当精彩，充分展现他作为一个技术官僚的理智。

勒庞与马克龙完全没有相似的地方──他们处于天平的两端：他们的性格、政策都水火不容；他们都憎恨对方。

这场辩论揭示时代的割裂，分野并不在于左右派之争，而是国家与世界的取舍。

这不单单与法国相关，其他国家亦经历这些分歧。这就是这场辩论将会被人记得的原因。

法国面对甚么问题？

经济与就业：马克龙承认，法国在过去三十年没有处理失业问题，而他认为要给予中小企机会去创造更多就业机会。

勒庞质问他，为何他担任经济部长时不能执行建议。

她说她会实施保护主义，去维护法国的国有资产及法国人的工作。

恐怖主义：勒庞指责马克龙对伊斯兰原教旨主义掉以轻心，马克龙则反驳勒庞的计划正中恐怖份子下怀，恐怖份子正正希望发动“内战”。

马克龙说他会增强现有的保安措施，但坚称法国需要与其他国家合作。他认为，封锁边界及驱逐并不是解决问题方法。

勒庞说需要清除伊斯兰原教旨主义，即是说要关闭极端主义的清真寺、驱逐散布仇恨的传教者及针对从“卡塔尔及沙特阿拉伯”等国家的资金来源。

图片版权 Getty Images Image caption 马克龙支持者

欧盟及货币：勒庞说她不单要完全控制边界及贸易协议，她还要“还原我们的国家货币”，并指这样十分重要。

她说银行及大公司需要能够选择到底以欧罗还是法国货币付款，但个人层面上，应该使用法国货币。

马克龙形容勒庞的建议是“无稽之谈”。他反问：“大公司以欧罗付款，并用另一货币去付款给员工，如何能够出现这样的情况？”

教育：马克龙说他会专注提升小学的教学水平，他希望学校与商界有更多联系。勒庞则说她希望能推行更多职业训练、大学收生以成绩为标准及在学校更加提倡 政教分离。