美国战地女摄影拍下被炸身亡前一刹那

图片版权 HILDA CLAYTON Image caption 克雷曼在被炸身亡前一瞬间拍摄的照片。

美国军方公布的一张照片显示，一名女兵在阿富汗拍摄到炮弹爆破那一瞬间，记录了她与同伴不幸遇难前的最后身影。

2013年7月2日，22岁的美军摄影特技兵希尔达·克雷顿和4名阿富汗国民军士兵在阿富汗东部省份拉格曼一次战地摄影报道训练中，因迫击炮弹爆炸全部死亡。

图片版权 US ARMY Image caption 这是参加克雷顿战地摄影报道训练组的一个阿富汗士兵在被炸身亡前拍摄的照片。

美国军方公布的另一张照片，由参加摄影训练的其中一个被炸身亡的阿富汗士兵拍下。

美军《军事评论》杂志刊登了这几张照片，并写道：克雷顿之死显示女士兵与男战友一道在训练和战斗中越来越多地处于危险境地中。

美军公开这些照片征得了克雷顿家人的同意。

美军还表示："阿富汗和美国伙伴关系的建立和加强 基于双方的行动，克雷顿不仅帮助记载了这些行动，而且通过参与这些行动承担了风险。"

图片版权 US ARMY Image caption 克雷顿来自美国佐治亚州，被炸身亡时年仅22岁，是陆军视觉信息特技兵

希尔达·克雷顿来自美国佐治亚州，是美国陆军视觉信息特技兵。美国国防部设立了以她命名的摄影奖——特技兵希尔达·克雷顿战地摄影奖。

美国军队摄影人员必须通过五天的体能和摄影技能考试才有资格获得此奖。