美众院废除奥巴马医改对特朗普有何意义？

图片版权 Reuters Image caption 特朗普与共和党领导庆祝胜利

美国众议院周四（5月4日）以217对213票通过取消奥巴马医保，总统特朗普说奥巴马医保改革已经死亡。

奥巴马医保被废除是特朗普首次的立法胜利，令他得以实行竞选承诺之一。

民主党人说共和党提出的医保法案会令百万以计的人失去医疗保险。

新医保法案将会被递上参议院，共和党人指他们会重新草拟法案。

当投票结束后，示威者向议员们大叫“真无耻！”。

总统特朗普则在白宫草地为共和党人举行庆功会。

六周前，共和党未能取得足够票数通过新医保法案。

图片版权 Getty Images Image caption 民主党人在华盛顿发起示威

不过，法案经过几次修改去取得共和党内的保守派及温和派的支持。

特朗普在玫瑰园内说：“不要搞错了，奥巴马医保被废除了…… 奥巴马医保已死。”

“保费会下降、自负额会下降，不过最重要的是，这是一个很好的计划。”

民主党人怎样说？

民主党人认为，推行新医保法案会带来相反的效果：穷人会失去医疗保险、富人得到减税、长期病患前景不明。

参议员桑德斯（Bernie Sanders）说：“几千上万的美国人将会失去医疗保障，并因此死去。”

图片版权 Twitter Image caption 希拉里在推特发文：“共和党今天在政策及道德方面造成错误，非常可耻。百万计的家庭会因为他们的行动受害，我们要为他们进行反击。”

代表医院及医生的团体指共和党的法案未经过准确评估，对法案表示关注。

并不隶属任何政党的国会预算办公室曾指出，共和党两个月前提交的医保法案将会在十年内令2400万美国人失去医疗保险。

今次的法案与三月提出的法案有甚么不同？

其中一条修改案令到各州份可以选择不提供必需的福利，例如癌症治疗和使用急症室，以取悦党内的保守派。

新法案其中一个修订是，政府在未来五年将投入80亿美元（62亿英镑）到病患的保险，减轻他们的负担。这项修订令温和派共和党人转为支持法案。

奥巴马在2010年推出《合理医疗费用法案》，令2000万美国人得到医疗保障。不过共和党认为联邦政府通过奥巴马医保越权，法案亦令病人得到更少选择、并推高保费。

纽约总检察官周四晚上说，假如法案成为法律，他将打官司挑战。

将会发生甚么事？

假如法案通过成为法律，美国医疗系统将会经历翻天覆地的变化。

不过共和党参议员他们将会放弃现时法案的重点，并指他们会重新草拟。

共和党参议员丽莎‧穆尔科斯基（Lisa Murkowski）说她希望重新开始，而她的同僚鲍勃•考克（Bob Corker）说现时法案在参议院通过的机会是“零”。

图片版权 Twitter Image caption 共和党参议员格莱厄姆（Lindsey Graham）在推特说：“法案在昨天定案、未经国会预算办公室评估、不准提出修订、三小时的总辩论…… 我们要对法案保持谨慎。”

共和党以52-48之数控制参议院，即是说要通过法案的话，共和党不能失去多于两名党员的支持。

假如参议院通过自行撰写的法案，众议院将要审核新法案，需要再进行谈判及修订。

众议院通过废除奥巴马医保，对特朗普有何意义？

BBC驻北美记者泽克尔（Anthony Zurcher）

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普对结果感到得意

拉倒奥巴马医保的第一回合，结果已揭盅。第二回合即将开始，而反对者更加强大、挑战亦更加困难。

大家要记得，共和党的医保法案在众议院得到通过，是简单的部份。共和党在众议院占多数，众议院长保罗·瑞安（Paul Ryan）亦有不少政治工具对党员进行赏罚。

共和党的医保法案揭露党内分歧、总统特朗普说服党员的能力有限。这些挑战不会消失。当法案被递交至参议院，共和党阵营的裂痕、特朗普的游说技巧亦会面临另一次考验。

虽然共和党在参议院仍是占多数，但席数只比民主党多出4席。民主党人将会利用议会规则去阻止立法。

不过，胜利就是胜利。赢得不漂亮，或许只是剎那光辉，不过特朗普与共和党众议员领导层亦会视之会一场胜利。

法案与奥巴马医保有何不同？