美众院废除奥巴马医改对特朗普有何意义？
美国众议院周四（5月4日）以217对213票通过取消奥巴马医保，总统特朗普说奥巴马医保改革已经死亡。
奥巴马医保被废除是特朗普首次的立法胜利，令他得以实行竞选承诺之一。
民主党人说共和党提出的医保法案会令百万以计的人失去医疗保险。
新医保法案将会被递上参议院，共和党人指他们会重新草拟法案。
当投票结束后，示威者向议员们大叫“真无耻！”。
总统特朗普则在白宫草地为共和党人举行庆功会。
六周前，共和党未能取得足够票数通过新医保法案。
不过，法案经过几次修改去取得共和党内的保守派及温和派的支持。
特朗普在玫瑰园内说：“不要搞错了，奥巴马医保被废除了…… 奥巴马医保已死。”
“保费会下降、自负额会下降，不过最重要的是，这是一个很好的计划。”
民主党人怎样说？
民主党人认为，推行新医保法案会带来相反的效果：穷人会失去医疗保险、富人得到减税、长期病患前景不明。
参议员桑德斯（Bernie Sanders）说：“几千上万的美国人将会失去医疗保障，并因此死去。”
代表医院及医生的团体指共和党的法案未经过准确评估，对法案表示关注。
并不隶属任何政党的国会预算办公室曾指出，共和党两个月前提交的医保法案将会在十年内令2400万美国人失去医疗保险。
今次的法案与三月提出的法案有甚么不同？
其中一条修改案令到各州份可以选择不提供必需的福利，例如癌症治疗和使用急症室，以取悦党内的保守派。
新法案其中一个修订是，政府在未来五年将投入80亿美元（62亿英镑）到病患的保险，减轻他们的负担。这项修订令温和派共和党人转为支持法案。
奥巴马在2010年推出《合理医疗费用法案》，令2000万美国人得到医疗保障。不过共和党认为联邦政府通过奥巴马医保越权，法案亦令病人得到更少选择、并推高保费。
纽约总检察官周四晚上说，假如法案成为法律，他将打官司挑战。
将会发生甚么事？
假如法案通过成为法律，美国医疗系统将会经历翻天覆地的变化。
不过共和党参议员他们将会放弃现时法案的重点，并指他们会重新草拟。
共和党参议员丽莎‧穆尔科斯基（Lisa Murkowski）说她希望重新开始，而她的同僚鲍勃•考克（Bob Corker）说现时法案在参议院通过的机会是“零”。
共和党以52-48之数控制参议院，即是说要通过法案的话，共和党不能失去多于两名党员的支持。
假如参议院通过自行撰写的法案，众议院将要审核新法案，需要再进行谈判及修订。
众议院通过废除奥巴马医保，对特朗普有何意义？
BBC驻北美记者泽克尔（Anthony Zurcher）
拉倒奥巴马医保的第一回合，结果已揭盅。第二回合即将开始，而反对者更加强大、挑战亦更加困难。
大家要记得，共和党的医保法案在众议院得到通过，是简单的部份。共和党在众议院占多数，众议院长保罗·瑞安（Paul Ryan）亦有不少政治工具对党员进行赏罚。
共和党的医保法案揭露党内分歧、总统特朗普说服党员的能力有限。这些挑战不会消失。当法案被递交至参议院，共和党阵营的裂痕、特朗普的游说技巧亦会面临另一次考验。
虽然共和党在参议院仍是占多数，但席数只比民主党多出4席。民主党人将会利用议会规则去阻止立法。
不过，胜利就是胜利。赢得不漂亮，或许只是剎那光辉，不过特朗普与共和党众议员领导层亦会视之会一场胜利。
法案与奥巴马医保有何不同？
- 新法案废除假如有能力者必须购买医疗保险的规定
- 公司雇用超过50人，不再必须向员工提供医疗保险
- 保留26岁或以下人士能够使用父母保单
- 容许保险公司向较年长顾客收取最少高五倍的费用
- 各州分可以选择不提供必需的福利，例如癌症治疗和使用急症室
- 假如有人患有已存在的疾病，州分可以不担保必定向他们提供医疗