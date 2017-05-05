朝鲜称“粉碎”美国中情局刺杀金正恩企图

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在朝鲜半岛局势紧张加剧之际，朝鲜国家媒体报道说，美国和韩国的特工正策划刺杀朝鲜领导人金正恩。

朝鲜国家安全部发布声明说，一个美国中央情报局和韩国情报机构支持的恐怖组织已经进入朝鲜准备用生化物质发动攻击。

声明说，这些人准备在平壤举行公开仪式的场合发动攻击，但"反恐攻击"会即刻开始。

朝鲜国家媒体引述安全部的声明说，中情局利用包括放射性材料和纳米毒物在内的生化物质进行刺杀行动的好处是攻击者不需要接近目标，而且会在半年到一年以后才会出现致命效果。

声明发布正值朝鲜半岛局势高度紧张之际。平壤面对美国的武力威胁发出越来越好战的言辞，而特朗普政府针对朝鲜的武器计划采取强硬姿态。

最近几周以来，西方和朝鲜互相指责。平壤威胁要进行第六次核试验，因此朝鲜半岛局势进一步紧张。

朝鲜国家安全部声明说，中情局和韩国的情报机构"在思想上腐蚀并贿赂了朝鲜民主主义人民共和国的一名姓金的公民"，指使他对金正恩发动攻击。

朝鲜安全当局指称此人在俄罗斯工作期间，受到韩国情报机构的腐蚀和贿赂。他接受几笔贿赂，总金额至少74万美元。

朝鲜当局还说，此人接受指示，让他提供有关一个经常举行庆祝活动的地点的详细信息，并对可能采取的攻击方式进行评估。

声明还说，此人还收到提供的卫星接收器以及其他材料和设备。他还多次接触一名韩国情报人员以及一名来自 Qingdao Nazca Trade Co.公司，名叫Xu Guanghai的“帮凶”。

中国国家企业信用信息公示系统网站显示， 该公司于今年3月成立，Xu Guanghai是该公司法人代表，公司业务包括“化学产品”。

声明说，刺杀阴谋无异于"宣战"行为，"我们要挖出并且无情肃清所有美国中情局及其傀儡韩国情报机关的恐怖分子"。

"这个邪恶的罪行最近被朝鲜民主主义人民共和国侦破并粉碎，这些恐怖活动不仅是针对朝鲜民主主义人民共和国，而且是针对全人类正义和良心，是干涉人类前途的罪行。"

不过，朝鲜的声明没有对于被侦破的阴谋作具体说明，没有说明案件如何被侦破，被指的间谍受到何种处置。