法国大选：马克龙称电脑系统遭入侵

图片版权 Reuters Image caption 马克龙的竞选团队曾多次声称被黑客入侵。

法国次轮大选前夕，中间派独立候选人埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）的竞选团队指它的电脑系统被黑客攻击，尝试左右选民意向。

泄露的文件在周五（5月5日）午夜拉票活动结束前被上载至一个供用户分享档案的网站。

马克龙的竞选办公室在声明中指，文件都是数星期前黑客攻击时取得的，当中包括多封马克龙的私人、公务电邮和财务纪录。声明指黑客将这些纪录混在一些怀疑是他们伪造的文件一并公开，混淆视听。

声明认为黑客的攻击具规模，也经周详策划，目的是为了抹黑他的竞选工程。

根据法国选举规则，拉票活动结束后，候选人不可以再发出任何声明，当地媒体亦不得再报道任何与竞选活动有关的新闻，直至投票结束为止。

换句话说，马克龙不可以再就事件发声，法国传媒亦不能报道任何有关文件泄露的事。

谁干的？

马克龙的竞选办公室指，这和早前美国大选期间民主党全国代表大会和希拉里竞选活动所受的黑客攻击异曲同工，是为了“破坏民主进程”。

当时，维基解密网站将民主党和希拉里外泄的资料上载到自己的网站。它在马克龙称自己的竞选团队被黑客攻击后，在社交网站发出帖子连结到刊登外泄资料的网站，但没指明该网站有否参与策划这次行动。

图片版权 EPA Image caption 勒庞的外交政策被认为倾重俄罗斯。

重施故技？

马克龙早前已多次声称被黑客入侵，竞选办公室曾指过往的入侵是俄罗斯和乌克兰的黑客组织所为。他也曾批评俄罗斯政府尝试透过这些攻击，协助极右政党国民阵线的领导人玛丽安·勒庞（Marine Le Pen）在大选中取得胜利。

数月前，马克龙指竞选网站遭受怀疑来自乌克兰的攻击，故障数分钟后修好。

美国网络安全公司Trend Micro上月亦指来自俄罗斯的黑客利用假冒电邮和恶意程式，尝试骗取马克龙的竞选办职员登入电脑的使用者名称和密码。

马克龙也在5月4 日入禀法院，要求当局调查指他在外地管有银行户口的谣言。他认为这些控罪是“假新闻”，也是“谎言”，亦指一些报道这些消息的网站与俄罗斯政府有联系。