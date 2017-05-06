法国大选：严禁传播“黑客窃取”的马克龙资料详情

图片版权 Reuters Image caption 马克龙的竞选团队曾多次声称被黑客入侵。

法国大选第二轮投票前夕，中间派独立候选人埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）的竞选团队指它的电脑系统被黑客攻击，企图左右选民意向。

竞选委员会周六再次提醒媒体和公众，在周日投票结束前传播有关被泄露资料详情将可能被视为违法。

根据规定，在投票结束前，媒体不得发表被外泄资料详情，也不得就此事，包括资料内容，发表评论。

但观察人士认为，在信息流通渠道发达的今天，禁言令在多大程度上有效较难判断。

马克龙的竞选办公室称，数周前黑客窃取了大量与竞选有关的内部文件，包括马克龙的私人、公务电邮和财务数据；黑客将这些真实的文件跟一些怀疑是他们伪造的文件混在一起一并公开，混淆视听。

大约有9GB的外泄文件在周五（5月5日）午夜拉票活动结束前被匿名者上传至一个文件分享网站。

声明认为黑客的攻击具规模，也经周详策划，目的是为了抹黑马克龙的竞选活动。

根据法国选举规则，拉票活动结束后，候选人不可以再发出任何声明，当地媒体亦不得再报道任何与竞选活动有关的新闻，直至投票结束为止。

怎么传播？

周五下午，一位美国极右翼人物的推特帐户上出现了#MacronLeaks标签的推文，据报道5分钟之内就被转发了87次，表明很可能通过自动转发程序扩散信息。

一个半小时之内，勒庞阵营的支持者注意到这条推特信息，随即通过自动转发程序继续扩散。

三个半小时后，#MacronLeaks标签被用了47000次，维基解密推特帐户在这个过程中起了关键作用。

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是谁干的？

目前还不清楚幕后是谁。马克龙的竞选团队没有具体点名，但声称此举目的是为了破坏马克龙的竞选活动，破坏法国民主，并认为这和早前美国大选期间民主党全国代表大会和希拉里竞选活动所受的黑客攻击异曲同工。

当时，维基解密网站将外泄的民主党和希拉里的资料上载到自己的网站。

维基解密虽然发布了推特上外泄资料的链接，也转发了泄漏的邮件，但暗示自己没有参与策划这次行动。

有过先例？

马克龙团队此前已经被黑客袭击过，认为黑客来自俄国和乌克兰，怀疑莫斯科希望以此支持极右政党国民阵线的领导人玛丽安·勒庞。

勒庞的外交政策被认为亲俄。

今年二月，马克龙指竞选网站遭受怀疑来自乌克兰的攻击，故障数分钟后修好。

美国网络安全公司Trend Micro上月亦指来自俄罗斯的黑客利用假冒电邮和恶意程式，尝试骗取马克龙的竞选办职员登入电脑的使用者名称和密码。

马克龙于5月4 日入禀法院，要求当局调查指他在外地管有银行户口的谣言。他认为这些控罪是"假新闻"，也是"谎言"，亦指一些报道这些消息的网站与俄罗斯政府有联系。

针锋相对

马克龙的中间派亲欧盟，希望欧洲更多融合，而勒庞的目标正相反。

但真正的核心问题是法国的失业率，现在高达10%，25岁以下人口失业率更高，达25%。

法国经济自2008年在世界金融危机中遭受重创后，现在正在缓慢复苏，所有参加竞选的党派候选人都宣称必须进行深层次变革，但马克龙和勒庞主张的具体措施不同。

图片版权 Reuters Image caption 绿色和平组织发起了一次令人措手不及的示威行动

安全问题

本次大选是在紧急状态下展开的。首轮投票前三天，一名警察在香舍丽榭宫门外被枪击致死。

据法国媒体报道，自2015年巴黎遭恐怖主义袭击后，当局调遣7000军人负责反恐行动；第二轮投票期间，还将部署50000警察加强保安。

其中12000名警察和军人将负责巴黎的安全，主要任务是守护投票站，以及进行"动态巡逻"，遇到情况即刻介入。

周日第二轮投票胜负应该当天夜里就可见分晓，但正式宣布要等到5月11日。

俄罗斯政府有联系。