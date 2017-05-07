尼日利亚女生被绑三年　“博科圣地”释放其中82人

图片版权 AFP Image caption “博科圣地”曾发放视频证明被拐女生仍然生存，当中可见她们改穿了穆斯林罩袍。

尼日利亚总统府表示，伊斯兰武装团伙“博科圣地”（Boko Haram）释放了其中82名三年前被绑架的女中学生。

总统府透过社交媒体发布声明说，政府与“博科圣地”谈判后同意交出一批该组织的犯罪嫌疑人，以换取女生获释。

总统府拒绝透露到底交出了多少名嫌疑人，但称获释女生星期天（5月7日）将被送到首都阿布贾，并将获得总统布哈里（Muhammadu Buhari）接见。

2014年4月，“博科圣地”在东北部博尔诺州奇布克镇（Chibok）一所寄宿中学连夜掳走276名女生，震怒国际社会，并触发了 #BringBackOurGirls （带我们的女孩回家；还我女孩）大规模网上声援运动。

时任美国第一夫人米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）与诸多好莱坞影星纷纷参与声援。

华盛顿美利坚大学非洲研究助理教授卡尔·勒旺博士（Dr Carl LeVan）接受BBC第五电台采访时分析说，上台两年左右的尼日利亚执政党当年的政纲包括要打击“博科圣地”组织，军方正急于展示其工作成效，这次人质获释恰逢其时。

BBC记者获悉，82名获释女生已由尼日利亚军方接收，从一处不明偏远地点经由陆路送到靠近喀麦隆边境的班基镇（Banki）军事基地。

尼日利亚政府证实，这次谈判是由瑞士政府与红十字国际委员会（ICRC）居中斡旋。

在此之前，约195名被掳女生仍然下落不明。

“车队里有两名蒙眼男子”

BBC记者斯蒂芬妮·赫加蒂（Stephanie Hegarty）拉各斯报道：

有关人质获释的消息从星期六（6日）午后就开始流传。一名士兵主动接触BBC，表示有超过80名“奇博克女孩”被送到靠近喀麦隆边境的一处陆军基地。

与此同时，一名协助促成放人的国际组织人员说，几辆装甲车离开了迈杜古里（Maiduguri）——那座“博科胜地”以之为根据地的城市——随着一支车队开到“森林”里去会合女生。

他说，车队里载着两名被蒙眼的男子。

总统府说，女生获释是用以换取一些“博科圣地”犯罪嫌疑人获释，但是我们就是不知道有多少人。

绑架事件是如何发生的？

2014年4月14日晚，“博科圣地”武装分子攻击奇布克镇官立女子中学，并掳走276人，超过50人很快就成功逃走。

被掳女生主要都是基督教徒，但组织头目阿布巴卡尔•谢考（Abubakar Shekau）不久后发放视频，声称女生们都皈依了伊斯兰教。

到去年10月，“博科圣地”在与红十字会谈判后释放其中21人，另有三人被寻获，其中一人已经产子，并称呼一名陪伴的男子为丈夫，军方则称该名男子为“博科胜地”嫌犯。

法新社指出，在10月这批女生获释之际，其余的女生似乎已分别被“博科圣地”的不同派系带到不同地方。

5月6日的放人消息得到证实之际，尼日利亚总统府形容，持续多时的谈判终于取得了成果。

图片版权 AFP Image caption “博科圣地”去年10月也曾释放21名被掳女生。

“博科圣地”（Boko Haram）何许人也？

团伙成立于2002年，最初主力抵制西方教育——“博科圣地”在豪萨语（Hausa）中意指“禁止西方教育”

2009年开展武装活动

成千上万人被杀，主要集中在尼日利亚东北部，数以百计人员被绑架，包括大批女学生

占领尼日利亚东北部大片土地，并宣称建立哈里发国（caliphate；伊斯兰国家）

2016年宣布效忠所谓的“伊斯兰国”（IS）武装，现自称其控制地区为“伊斯兰国西非省”

区内政府军等部队已重夺大多数被占领土地

去年8月，团伙内部冒起多位新领袖，爆发权斗，团伙四分五裂

英文报道：谁是“博科圣地”？