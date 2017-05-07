法国大选：马克龙勒庞最后对决　奥朗德誓查黑客疑云

图片版权 Reuters Image caption 法国在周日展开总统选举第二轮投票。

法国总统大选迎来第二轮投票，中间派39岁的马克龙（Emmanuel Macron）与极右派48岁的马琳·勒庞（Marine Le Pen）在投票箱前一决高下。

一些法国海外属地与驻外法国使领馆早已开始投票，法国本土大都会的投票站则从巴黎时间周日（5月7日）08:00（格林尼治标准时间06:00）开放至19:00，个别城市将多开放一个小时至20:00。

在英国与欧盟各国开展脱欧谈判之际，加上德国、英国快将大选，法国这次选举结果备受瞩目。

就在投票将要开始之际，马克龙阵营一批文件遭黑客外泄。行将卸任的现总统奥朗德（Francois Hollande）誓言“回应”此案，决不不了了之。

奥朗德没有对该如何回应做进一步说明，只表示他知道黑客攻击的风险，因为黑客窃取资料的案件“在其他地方也发生”。

奥朗德周六（6日）在巴黎的参访行程中对法新社表示：“我们知道在总统大选期间会有这些风险，因为在世界上其他地方也发生过。没有任何事会在没有回应的状况下结束。”

他补充说明，他无法指出黑客窃取资料是为了影响选举。

BBC驻巴黎记者肖费尔德（Hugh Schofield）表示，选情受到黑客外泄资料的影响可能不大，因为在选举活动结束前的民调显示，马克龙大幅领先。

图片版权 Reuters Image caption 次轮投票被视为亲商界自由派与法国民族主义者的对决。

图片版权 EPA Image caption 现任总统奥朗德周六在巴黎的参访行程中回应马克龙被黑一案。

星期日选举有何看点？

法国选民在第一轮投票中剔除了轮流执政60年的两大政党──中间偏右的共和党及左派法国社会党。

选民将决定法国的未来，以及法国在欧盟的地位。

如果马克龙当选，将显示出法国人民支持主张欧盟重整、深化欧洲整合的领导人。如果马琳·勒庞当选，则她反移民、反欧盟政治的主张将被实行。

法国媒体和公众都被警告不要传播遭窃取而外泄的资料，否则将触犯严格的选举法规而被起诉。

第二轮投票前夕，中间派独立候选人马克龙的竞选团队指它的电脑系统被黑客攻击。

本次投票是中间派参选人马克龙与极右翼党派“国民阵线”候选人勒庞两人的对决。

这是60年来法国第一次在总统大选中没有左翼或右翼政党候选人进入最后角逐。

马克龙的竞选办公室称，数周前黑客窃取了大量与竞选有关的内部文件，包括马克龙的私人、公务电邮和财务数据；黑客将这些真实的文件跟一些怀疑是他们伪造的文件混在一起一并公开，混淆视听。

大约有9GB的外泄文件在周五（5日）午夜拉票活动结束前被匿名者上传至一个文件分享网站。

目前还不清楚幕后是谁。马克龙的竞选团队没有具体点名，但声称此举目的是为了破坏马克龙的竞选活动，破坏法国民主，并认为这和早前美国大选期间民主党全国代表大会和希拉里竞选活动所受的黑客攻击异曲同工。

为何“黑料”被禁止传播？

图片版权 AFP Image caption 第二轮选举是中间派独立候选人马克龙与极右翼党派候选人勒庞的对决。

自法国时间周五午夜开始实施对选情报道的限制。在巴黎时间周日20:00投票结束之前，不得进行选举活动和报道选情。目前一些法属海外选区已经开始投票。

选举委员会警告，发布“黑料”可能触犯法律。

政治人物和媒体被禁止对黑客事件给出更详细资讯，也不准作出评论。

选举委员会在周六发表声明表示：“在我们最重要的选举前一天，委员会呼吁大众，特别是媒体，要对在网路世界及社交网站上发布的内容负责，不要扭曲选举。”

禁令能奏效吗？

分析师认为，在社交媒体的资讯流动本质下，很难取缔资讯传播。

《解放报》以问答形式呈现出黑客资料。《世界报》表示“不会在第二轮投票前刊出黑客资料内容”，表示会刊出相关内容但“会尊重新闻和道德价值”，该报也对黑客议题用问答形式报道。

勒庞的顾问弗洛里安·菲利波（Florian Philippot）赶在禁令生效前发推特（Twitter）称：“马克龙被黑客攻击一案是否让我们学到调查记者选择性故意保持沉默？”

谁该负责？

图片版权 AFP Image caption 一些法国海外领土的投票已开始，图为法属圭亚那的投票站。

这个问题目前仍不清楚。

马克龙阵营目前没有谴责特定团体，仅称这起黑客事件是为了破坏选情、伤害法国的民主。

和去年美国总统选举相比，当时民主党受到来自俄罗斯的黑客攻击。

当时，维基解密网站将外泄的民主党和希拉里的资料上载到自己的网站。

维基解密虽然发布了推特上外泄资料的链接，也转发了泄漏的邮件，但暗示自己没有参与策划这次行动。