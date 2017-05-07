美国“炸弹之母”为何惹怒教宗？

图片版权 AFP Image caption 教宗方济各将于5月24日会晤美国总统特朗普

美国实战中使用过的威力最大的常规武器"炸弹之母"令天主教教宗方济非常不悦。

原因是？教宗认为，杀人武器不配用“母亲”这个字眼命名。

教宗日前在梵蒂冈接见一批学生时说，听到“炸弹之母”这个名字时感到“羞愧”。

接下来他还质问："母亲是孕育生命的，但这个只能带来死亡。这样的东西怎么能被称作母亲？怎么回事？"

上个月，美国在阿富汗投放巨型炸弹打击所谓的"伊斯兰国"目标。

巨型炸弹的正式名称是GBU-43/B：大型空爆炸彈（Massive Ordnance Air Blast Bomb ）。它重达9800公斤，相当于美国当年在日本广岛投放的原子弹“小男孩”的两倍。

这次在阿富汗是美国第一次在实战中使用GBU-43/B。

GBU-43/B正式名称的首字母縮寫MOAB恰好和英文"炸彈之母"（Mother of All Bombs）相同，再加上它威力巨大。因此得"炸弹之母"俗称。

图片版权 Getty Images Image caption 美国2003年试验GBU-43/B大型空爆炸弹

Image caption 阿富汗一士兵指着山谷中炸弹之母落下的地方

教宗方济各将于5月24日在梵蒂冈会晤美国总统特朗普。罗马是特朗普就任后首次出访欧洲行程中的一站。

教宗和特朗普在许多问题上观点差距很大，包括移民、如何应对叙利亚战争引发的难民危机、气候变化的影响和重要性等。

有分析预测，双方的对话难免尴尬。