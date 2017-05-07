叙利亚难民新生儿以总理命名致敬特鲁多

图片版权 Afraa Bilan Image caption 母亲阿弗拉·比兰抱着被命名为贾斯廷-特鲁多的新生儿。

去年2月，当穆罕默德和阿弗拉·比兰（Afraa Bilan）抵达加拿大时，他们在一个陌生的国家开始了崭新的生活。

来自叙利亚的大马士革，他们带着女儿纳亚（Naya）和儿子尼尔（Nael）在冬天抵达蒙特利尔。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多（Justin Trudeau）没有在机场迎接他们，尽管他曾专程在多伦多机场欢迎一些其他叙利亚难民。

但这对夫妇觉得他们应该以某种方式向他表示感谢——于是就以他的名字命名他们刚出生的儿子。

贾斯廷-特鲁多·亚当·比兰（Justin Trudeau Adam Bilan）于本周四（5月4日）出生在加拿大西南部城市卡尔加里（Calgary）。（宝宝的名字是贾斯汀-特鲁多，而不是贾斯汀）。

现年29岁的穆罕默德在大马士革曾是一名理发师。但他曾经被列入叙利亚军队的目标，并被拘留过。

获释后，他的家人得知当局又在寻找他，他可能会面临进一步的拘留——而大多数遭遇此命运的人都有去无回。

在特鲁多总理上台后，加拿大开始接收叙利亚难民。这是他们逃离叙利亚的契机。在饱受叙利亚战争之苦五年后，他们迫不及待地奔向这线生机。

图片版权 Facebook/Muhammad Bilan Image caption 穆罕默德抱着出生不久的儿子。

图片版权 Facebook/Sam Nammoura Image caption 贾斯廷-特鲁多·亚当·比兰于5月4日出生在加拿大卡尔加里

在加拿大东部的魁北克省（Quebec）蒙特利尔市（Montreal）生活一段时间后，他们最终在西部的阿尔伯塔省（Alberta）卡尔加里市（Calgary）定居。

“加拿大安全多了，这里没有战争，完全没有叙利亚那样的生活，”阿弗拉在电话中告诉BBC。“一切都是毫不相同，一切都很好，丝毫不像叙利亚的日子。”

阿弗拉承认，刚抵达加拿大的时候“有点苦恼”，起初有些难以适应，特别是加拿大的冬季天气。

但她现在说一口流利的英语，老公穆罕默德在一家杂货铺做兼职。

图片版权 Reuters Image caption 在加拿大，不只有一个贾斯廷‧特鲁多

他们希望贾斯汀-特鲁多有朝一日能见到著名的特鲁多总统。

“他人很好”，阿弗拉说。“他帮助我们这么多，将孩子以他的名字命名只是对他接纳我们来到加拿大的小小的感谢。我们希望感谢他和所有的加拿大人民。”

自特鲁多于2015年11月上台执政，至今年1月，共40，000多名叙利亚难民已获准在加拿大定居。其中大约1000人来到卡尔加里市。

今年1月下旬，美国总统特朗普下令禁止从7个穆斯林占人口大多数的国家移民至美国后，特鲁多总理在社交媒体上重申了其政府政府承诺，将致力于帮助“那些逃离迫害、恐怖主义和战争的人们”。

在今年2月，加拿大安大略省（Ontario）的另一对叙利亚籍夫妇也将他们的新生儿命名为贾斯汀（Justin），以表达对特鲁多总理的感激之情。但是贾斯汀-特鲁多·亚当·比兰被认为是第一个“婴儿贾斯汀- 特鲁多”。