老公出轨妻子报复 招数各异后果严重

图片版权 Reuters Image caption 医生从情急下吞钱的女子胃中取出被吞下的部分纸币。

日前一位哥伦比亚妻子在得知老公出轨后，愤怒之余把自己平生积蓄存款全给吃了，以防被老公挪用。

妻子在得知老公出轨后实施的报复有时超乎想象、但又不失委婉。

吞钱

名字叫做阿尔梅达的妻子在发现自己的丈夫不忠后，三下五除二把平生攒下的积蓄、大约相当于9000美元的现金都给吞了。

直到这位30岁的妻子后来感到腹部剧痛被送往医院后，大家才恍然大悟她究竟干了什么。医生随后从她的胃里取出了好几卷纸钞。

起初阿尔梅达在发现丈夫出轨后，先是把钱藏了起来。但当她"偷吃"的丈夫找到了藏钱的地方，并且企图要分一半后，她情急之下把包括面值100美元的纸钞在内的现金卷成卷儿后直接生吞了。

主治医生塞拉诺说，他在手术中分别从这位女患者的胃部、和肠道找到了这些成卷的纸币。

他说："这不像是走私现金，而是一位女性在遇到那种困境时采取的极端手段。"

尽管有些纸币被体内的胃液给毁了，但阿尔梅达生吞的美元纸币在取出洗净后还能用。

阿尔梅达现在表示，她出院后准备用这些钱去好好过一个奢侈的假期。

下药

生活在英国怀特西文的妻子凯丽在发现自己的老公在外面与新女友寻欢后，在她丈夫平时喝的粥里下了泻药。

当时，这位妻子把12包泻药都倒入平日热衷练习肌肉健美的老公喝的蛋白粉里了。

58岁的老公约翰当把这袋混有泻药的蛋白粉倒在粥里时，曾怀疑那袋蛋白粉"闻起来有些不对劲"。

最终凯丽投泻药事发，被当地法院判处12个月有条件释放。

她在法庭上解释说，她希望丈夫喝了被下了泻药的粥后，会在与新欢幽会时闹病。

图片版权 Getty Images Image caption 前英国能源大臣休恩在出轨后，被前妻普莱斯告发曾代为受过后被判入狱，断送了自己的政治前程。

"鱼死网破"

曾出任英国能源大臣的前议员休恩在出轨被妻子发现后，身为经济学家的前妻普莱斯曝料她曾在十年前被普莱斯要求代为超速驾驶受罚。

事情发生在2003年，当时休恩驾车在斯坦斯蒂德机场和伦敦行驶途中超速被摄像头拍下，但为了逃避起诉，他让妻子普莱斯代为受过。普莱斯随后对警方谎报称，当时开车的人是她、不是她的议员老公休恩。

普莱斯的报复为自己也招来牢狱之灾。她与出轨的前夫休恩最终以妨碍司法罪，各自被判入狱八个月。

图片版权 Getty Images Image caption 美国歌手碧昂斯用向歌迷表白对老公的爱，来面对丈夫Jay Z出轨的传言。

"美丽老公"

而美国著名歌手碧昂斯在老公Jay Z被曝"偷吃"后，用一种得体的方法规劝他回头是岸。

碧昂斯同期发行的专辑主线都是围绕着"不忠"，那个时期她的丈夫、歌手Jay Z被指出轨，并与一位化名叫做"贝奇"的女子幽会。

碧昂斯当时在迈阿密的演唱会上正面应对传言，并用"美丽老公"来形容Jay Z，并对着众多歌迷说她"深爱着"他。

但在整场演唱会过程中，碧昂斯只提到了她那位歌手老公一回。