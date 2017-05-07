法国大选：马克龙大幅领先获胜当选新任总统

图片版权 Reuters Image caption 马克龙当选法国新一任总统。

39岁的马克龙（Emmanuel Macron）在法国总统大选第二轮投票中击败极右派候选人勒庞（Marine Le Pen），当选为法国新一任总统。

投票结果显示，马克龙以65.5%的支持率大幅领先地击败了支持率为34.5%的极右翼候选人勒庞，将成为法国历史上最年轻的总统。

他同时也将成为自1958年法国现代共和政体原理形成后，首位来自于法国传统两大党派之外当选总统。

他说，"一个充满希望和信心的崭新篇章已经开启"。

在马克龙获胜后，他的支持者们在大选投票当日严密的安保下，聚集在巴黎市中心庆祝他当选为法国新任总统。

马克龙的竞选团队确认说，马克龙在获胜后与勒庞进行了"诚挚的"电话交流。

Image caption 马克龙在法国大选第二轮投票中以大幅领先获胜。

勒庞在承认竞选失败后"祝愿马克龙成功"。她对支持者们说，法国社会现在被分为两大派别，分别是"全球化主义者和爱国者"。

她在讲话中说，法国民众选择了一位“持续现状的候选人”，并称她领导的“国民阵线”创造了“具有历史意义、巨大的成果”，并将集中精力参加六月份的立法会选举。她说，“国民阵线”现在成为了法国最大的反对党，那些支持马克龙的党派已经不是真正的反对党了。

勒庞感谢投票给她的1100万法国民众。她说，此次大选说明，法国急需一个新的政治力量。她说，她领导的"国民阵线"需要自我更新，她将开始"深层次的改革"。

马克龙获胜后表示，“法国历史今晚进入崭新的一页”，并希望是“充满希望和重振信任的”一页。

此次法国大选的民众投票率低于往年，为65.3%，估计有超过25%的法国民众选择放弃投票。

BBC驻巴黎记者舍费尔德表示，这次法国大选最引人注目的地方在于，一位三年前对于法国民众而言默默无闻的人，通过自信、能量和搭建联系形成一股政治势力，并在大选中击溃了法国的老牌政党。

据分析，马克龙当选总统后马上会遇到的挑战来自于他领导的"前进运动"目前在法国国会没有任何席位。

他在法国大选中之所以能得到其它党派的支持，大多是为了击败极右翼候选人勒庞。

图片版权 AFP Image caption 有分析认为，马克龙个人的亲和力帮助他在大选中取得成功。

支持马克龙的法国现任总统奥朗德随即在推特上写道：“为了我们国家的繁荣送去我最美好的祝愿”。

他致电马克龙表示祝贺，并说马克龙能“大幅领先获胜，说明绝大部分的法国民众还希望继续保持法国的价值观，强化和欧盟的关系，以及对世界开放的态度”。

国际社会反应

欧盟委员会主席容克在推特上祝贺马克龙当选法国新一任总统，并说“法国民众把选票投给了欧洲的未来”。

德国总理默克尔对马克龙当选法国新总统表示祝贺。她称马克龙的获胜“是一个强大和团结的欧洲的胜利”。

英国首相特里莎梅发布推特说：“法国是英国最紧密的盟友之一，我们希望能早日和这位法国新总统合作。”

美国总统特朗普在推特上写道：“祝贺马克龙今天获胜、并当选法国新总统。我非常希望能早日与他合作。”

英国独立党前党魁法拉奇对马克龙的当选发出不和谐的声音。他说，马克龙只能让法国再忍受五年的“失败”，他号召勒庞“坚持住”。