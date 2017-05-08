越南反腐：越共中央政治局委员丁罗升被免职

图片版权 EPA Image caption 官方声明指，丁罗升涉嫌在六年前担任越南石油与天然气巨头国企领导时管理失当，已被免除越共中央政治局委员职务

越南执政的共产党免除胡志明市党委书记丁罗升的职务，这是该国近年来落马官员级别最高的政治案件。

一份官方声明指，丁罗升涉嫌在六年前担任越南石油与天然气巨头国企领导时管理失当，已被免除越共中央政治局委员职务——该组织是越南权力最大的决策机构。

分析人士指，丁罗升曾被视为越南政界的后起之秀，但现在他的政治生涯似乎已走到尽头。

目前尚未清楚谁将会接任胡志明市的市委书记。

越南近年来一直在进行着艰辛的努力，试图对庞大而效率低下的国企进行清肃和改革，而旧称西贡的胡志明市则是越南的商业中心。

“对损失负责”

图片版权 AFP Image caption 越南近年致力于和中国类似的高调反腐行动

越南官方越通社报导，越南共产党在党内第十二届中央委员会第五次全体会议上作出对丁罗升的处分决定。

他在2006至2011年间担任越南国家油气集团（PVN）党委书记，在2016年当选为越共中央政治局委员，并成为胡志明市市委书记。

越通社引述越共中央检查委员会指，越南油气集团党委领导层“缺乏责任心”，令集团运营无效，连续亏损多年，并有多名干部违反党纪及国家法律。

该委员会指，丁罗升“需对越南油气集团党委常委会和成员理事会在2009—2011年的违纪违规行为负起责任，对其在任职期间所签发的决议和所造成的损失负责任“。

越南国家领导层在近年作出了与中国类似的政府内部高调的反腐败行动，很多富豪及行政官员被捕。

但分析人士指，这些反腐行动很多时候是政治斗争多于实际施行政治改革。