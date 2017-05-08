澳洲人五分之一曾遭遇“报复性艳照”

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一项对“报复性艳照”（revenge pron）进行的调查发现，每五个澳洲人当中就有一个曾遭遇以色情影像为工具的报复。

这项在全国开展的研究对超过4200人进行调查，发现男性与女性成为报复目标的可能性相当。

五分之一的人曾经在未同意的情况下，被拍下裸体或性爱的影像；11%的人表示，他们的影像曾经在未经同意的情况下被发送出去。

研究人员指，调查结果显示，有关的侵犯比想像中更严重。

根据墨尔本皇家理工大学（RMIT University）和莫纳什大学（Monash University）的研究，男性比女性更有可能作为加害者，而女性则会更担心自身安全。

迅速改变

包括原住民、残障人士以及LGBT（同性恋、双性恋和跨性别人士）群体在内的少数群体成为受害者的风险更大。

研究者主张将这些以影像为工具的侵犯行为列为联邦法律禁止的犯罪行为，并开设类似于英国在2015年所设立的求助热线。

“以影像为工具的侵犯已经迅速成为一个问题，我们的法律和政策也不可避免地要努力跟上，”研究团队的领导者尼古拉·亨利博士（Dr Nicola Henry）说。

“这不仅仅是针对‘报复性艳照’——影像正在被人用来控制、侵犯和羞辱对方，程度远远超出了所谓‘关系恶化’的那一类状况。”

目前，澳大利亚只有维多利亚和南澳两个州有具体的法律制裁未经同意对外发送影像的行为。

"报复性艳照"（revenge porn）一词的由来

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该词最初出现在1990年代，用于描述一种电影的细分类别，内容主要讲述一些报复性的情节以及一些无理由的暴力，与“性虐待”的类别有较大关联性

这个词在当代的含义最早于2007年出现在词典网站urgandictionary.com。一个叫“JonasOooohyeah”的网友这样定义它：“由前女友或者（通常是）前男友在特别恶劣的分手之后上传的自制视频，以此羞辱对方或自娱。”

2008年末，这个词在一个成人博客上被至少一个网站使用；同年11月，《Details》杂志刊登了一篇关于报复性艳照的文章

至到3年后，媒体才开始认真地关注报复性艳照的问题。2011年12月，脸书（Facebook）采取行动，阻止一个网站在未经同意之下将裸露照片和用户个人链接配套发送

资料搜集：《牛津英语辞典》（Oxford English Dictionary）助理编辑乔纳森·丹特（Jonathan Dent）