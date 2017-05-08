朝美对峙升级？平壤再拘押一名美国公民

图片版权 PUST Image caption 朝中社报道称，曾在平壤科技大学工作的美国公民金学成（Kim Hak Song）5月6日被捕。

在朝鲜半岛局势紧张之际，朝鲜当局以涉嫌从事"敌对行为"为由，宣布再拘押一名美国公民。

朝鲜官方的朝中社报道称，曾在平壤科技大学工作的美国公民金学成（Kim Hak Song）5月6日被捕。

此前有三名美国公民被朝鲜拘留，包括曾任教平壤科技大学的金盛德（Kim Sang-duk）。

朝中社说，朝鲜有关执法机关正对金学成的犯罪行为展开具体调查。但有关报道没有提供更多细节。

美国国务院官员在一份声明中说，华盛顿"了解一名美国公民在朝鲜被拘留的报道"，并称美方正透过瑞典驻平壤大使馆与朝鲜方面进行联络。

美国和朝鲜没有正式外交关系，美国公民在朝领事事务目前由瑞典驻平壤使馆代理。白宫过去曾经指责朝鲜把美国公民用作和华盛顿谈判的筹码。

朝鲜逮捕美国公民曾经成为美国一些高层人士来平壤的契机。几年前，美国前总统比尔·克林顿和吉米·卡特都曾经前往朝鲜洽谈，争取被美国人获释。

图片版权 AFP Image caption 2015年10月，美国公民金东哲（韩裔）因"间谍"活动被朝鲜逮捕，2016年4月，朝鲜以"阴谋颠覆"和"间谍"罪判金东哲10年劳教。

路透社报道引述金学成在网上发布的留言说，金学成曾在一个韩国裔巴西人教会网站上称自己是一名基督教传教士，计划在平壤科技大学开设一个实验农场，并希望帮助朝鲜人学会自给自足。

2010年，平壤科技大学由一名韩裔美国基督教企业家成立。该大学学生通常是朝鲜精英阶层的子女。大学开支主要由美国和韩国基督教慈善团体资助。

多名外国讲师目前在平壤科技大学任教。

朝鲜当局再次拘留美国公民事件发生在朝美关系紧张局势升级之际。

图片版权 AFP Image caption 上个星期五，朝鲜官方媒体报道说，美国和韩国特工正策划刺杀朝鲜领导人金正恩。

图片版权 Reuters Image caption 22岁的美国大学生瓦姆比尔被朝鲜最高法院判处15年劳动教养。朝鲜当局称，瓦姆比尔"从事反对朝鲜的敌对活动"。

平壤威胁再次进行新的核试验，而美国则派遣战舰前往朝鲜半岛海域，誓要阻止朝鲜研发核武的计划。

上个星期五，朝鲜官方媒体报道说，美国和韩国特工正策划刺杀朝鲜领导人金正恩。

美国和韩国政府没有就朝鲜的指控作出回应，但有关专家对朝方的说法表示怀疑。

到目前为止，已有四名美国公民在朝鲜被拘。

朝鲜关押的美国人还有谁？