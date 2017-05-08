观点：欧洲应该支持“一带一路”的六大理由

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中国领导人习近平2013年提出"一带一路"，得到60多个国家响应，总人口占世界60%以上，经济规模超过三分之一。

然而，正如法国前总理拉法兰2016年10月5号在中法企业家交流晚餐会上曾客观地指出："法国和欧洲还没有完全意识到'一带一路'建设的重要性"。这其中的原因，除了双方制度差异、价值观不同导致政治互信不足外，更重要的是欧洲还没有真正理解"一带一路"对自己的重要性。

毋庸多言，中欧在"一带一路"合作是经济上的共赢。"一带一路"主要有两个部分内容：一是庞大的基础设施建设。"一带一路"沿线国家和地区基础设施落后于中国的有51个，城市化率低于中国的有27个国家，而中国的城市化率不过53%。因此，目前估计大型的基础设施有900多个项目，投资规模超过9000亿美元。仅中国一国将在"一带一路"国家投资累计4万亿美元。

不算中国，如果依据世界银行报告、《人类发展报告》、《全球竞争力报告》中的相关指标和数据，沿线国家和地区的投资需求未来每年的固定资产投资需求介于9万亿-21万亿美元之间。

另外，教育和卫生落后于中国的有48个国家，如按照中国2015年的教育、卫生领域固定资产投资约占全社会固定资产投资的3%来计算，"一带一路"其他60多个国家和地区未来每年的卫生和教育的投资需求介于2700亿——6000亿美元之间。

庞大的基础设施建设可为欧洲的技术和产品提供市场。欧洲在大型装备制造、水电管网等基础设施建设、金融服务等领域拥有高端技术和产品，也熟悉非洲市场。当然中国拥有大量中端产品、生产线和装备产能，性价比高，适应沿线国家需求。双方有互补性。而且一旦基础设施完善，比如有更多的机场和人员流动将刺激对欧洲空客的需求。

二是庞大的贸易量。中国领导人习近平曾称，"一带一路可在未来十年里，让中国同沿线国家的年贸易额突破2.5万亿美元。仅2016年1-11月，中国与"一带一路"沿线国家贸易额达8489亿美元，占同期中国外贸总额的25.7%。这将极大的促进各国乃至欧洲的经济发展。

目前"一带一路"还处于起步阶段，但据中国铁路总公司统计，2014年就已经开行中欧班列308列，增长285%。2015年开行列数同比又增长2.7倍！2016年上半年，中欧班列累计开行619列，同比增长150%，继续保持成倍高速增长态势。

中欧铁路班列也从2014年的8条增加到现在的39条，其中2016年5月一次就增加了13条。目前，中欧班列日均运行1300公里、正点率接近100%。中欧班列全程运行时间大幅压缩，最快12天抵达欧洲。中欧班列在中国境内稳定开行的城市已达16个，到达欧洲8个国家12个以上城市。

如此之高增长速度的背后就是各方庞大的贸易需求。

其次，中欧在"一带一路"如果合作成功，将有助于化解欧洲特别是欧盟面临的政治、经济挑战。假如欧盟的经济问题得到缓解或者有效解决，则有助于欧盟凝聚力、合法性，推动欧盟的统一和稳定，当下政治一体化面临的困难也会减轻。从中国一方来讲，双方已成更紧密的命运共同体，也更有直接的意愿和动力以实际行动支持欧盟的统一。

第三，"一带一路"的推行和成功，将改变世界文明格局：从今天的美国—大西洋—西欧为单一核心到中国——欧亚腹地——西欧双核心。每一个核心都有欧洲，欧洲也都扮演重要角色，从而使得欧洲在全球的地位和作用更高，其地缘政治的份量也得到更大提升。这一方面可化解英国脱欧对欧盟的冲击和削弱，也有利于应对俄罗斯强势回归带来的战略性地缘挑战。

特别需要说的是，欧洲和中国没有地缘政治冲突，即使中国很快成为全球第一大经济体，对欧洲也不会是挑战和威胁。相反只要欧洲抓住中国崛起的历史机遇，它在全球的地位将是水涨船高而不是下降。就如同英国二战后和新兴霸主美国建立战略性的特殊关系，从而有效维持了其全球大国地位。

第四，"一带一路"所经之地有不少贫困国家，这些地区的人均收入只占世界平均人均收入的60%。尤其重要的是有相当多的伊斯兰国家。"一带一路"将推动它们的经济发展，改善他们的生活水平。经济发展一方面必然带来当地的稳定与和平，减少全球特别是西方的难民压力；另一方面它们的成功也为其他伊斯兰国家提供一个可行的发展模式，以消解极端伊斯兰主义在全球的扩张。这不仅对全球恐怖主义起到釜底抽薪的作用，更直接有利于改善欧洲的安全环境。

这也是为什么法国前总理德维尔潘这样评价"'一带一路"：（它）是以一种非常积极的方式面向未来，是一个建设性的、开放的未来版图，将给世界的重要地区带来更多的安全、稳定和发展。"

第五，2016年英国脱欧和特朗普当选美国总统，欧洲本土民粹主义迅速崛起，全球化和自由贸易面临巨大挑战。此时中欧联手推动"一带一路"有助于抵制来自欧洲内部和美国的民粹主义。

"一带一路"是全球化的新脚步（前法国总理德维尔潘语）。在全球化面临困境之时，中国提出这个战略本身就是负责任的体现。以追求多赢为目的"一带一路"的成功，将在全球打造一个新的经济发展引擎。这不仅有利于全球经济的平稳，有效抵御频发的经济危机，更以其成功助推全球化不被停滞和逆转。

特朗普上台后，欧洲希望中国能继续引领全球化，但如果欧洲不支持"一带一路"这一全球化举措，中国如何发挥这样的作用?

最后"一带一路"的成功，将给现有的多边机制产生刺激和竞争压力，改善其运作，将给世界带来新的发展动力。比如亚投行成立后，1966年成立的亚洲开发银行于2016年6月批准了巴基斯坦一高速公路项目约1亿美元的贷款，同时亚洲基础设施投资银行也将于同月提供1亿美元的对应贷款，英国国际发展部也将给予该项目3400万美元的拔款。

再比如亚投行成立之前，日本宣布计划在今后5年投资大约1000亿美元，用于支持亚洲地区的基础建设。这种刺激和竞争都有利于世界的发展。

毋庸讳言，"一带一路"是中国崛起过程中根据自己的国家利益需要制订的重大战略。但同时中国也深知，这个战略要想成功，必须是一个多赢机制。另一方面，这个战略的历史背景也处于变动当中，机会也同样是稍纵即逝。比如特朗普上台之后，"一带一路"对中国的地缘政治效应下降。法国今年大选侥幸避免了黑天鹅事件，但如果欧盟的问题迟迟无法解决，在可预见的未来，欧盟解体也是无法避免的。要知道欧洲是"一带一路"的终点，哪样的话，"一带一路"经济上的效用对中国而言也同样大幅降低。所以，立足现实以及可预见的未来，"一带一路"的迫切性、重要性欧洲未必低于中国。

欧盟目前面临多重危机：经济危机、安全危机、种族危机、难民危机直至可能解体的危机，而"一带一路"即使不是治本之方，也给欧洲应对这些危机创造了很好的条件。从大的历史视野来看，欧洲是幸运的。当身处二战的废墟时，美国以互利的马歇尔计划令欧洲重获新生。进入二十一世纪，当欧洲一体化面临空前困境时，再度复兴的中国又带来了共赢的"一带一路"。历史再一次对欧洲张开了微笑的双眼，这一次我们想信欧洲应该也不会失之交臂。

（注：上述文章不代表英国广播公司BBC的立场和观点）