韩国在政治风波丑闻下开始总统选举投票

图片版权 Getty Images Image caption 韩国民众将从13名候选人中选出新一任总统

韩国民众于周二（5月9日）开始进行投票选举新总统，这是一次提前进行的总统大选，此前的腐败丑闻迫使前任领导人下台。

左派的总统候选人文在寅（Moon Jae-In）被视为大热门，中间派的安哲秀（Ahn Chul-Soo）则是他的最有力竞争者。

在韩国国内经济充满不确定性，以及与朝鲜紧张关系加剧的情势下，这一次的韩国大选正受到广泛关注。

文在寅希望与朝鲜加强沟通，这一点与前总统朴槿惠有明显差别——朴槿惠几乎切断了与朝鲜的一切联系。

代表韩国民主党的文在寅呼吁民众给他一次“压倒性的胜利”，因为这将会帮助修补保守派总统朴槿惠被弹劾之后形成的国家撕裂。

“我感觉到，不仅是我和我的政党，而且是全国人民都更加迫切地需要政府作出改变，”他在周二早上投下自己的一票之后告诉记者说。

图片版权 EPA Image caption 文在寅（左）携妻子金正淑于周二早上投票

安哲秀则表示，他仍然有信心自己有机会取胜，他将“等待民众明智的判断”。

保守派候选人洪准勺（Hong Joon-Pyo）表示，此次选举是在“同情朝鲜的左派政府和保护自由的政府”之间进行的一场“政权抉择的战争”。

此次选举共有13名候选人参选。

图片版权 AFP Image caption 安哲秀曾是一名医生，后转行成为电脑软件巨头

三月，朴槿惠成为第一个在任期间因被弹劾而下台的韩国总统。

尽管朴槿惠一再向民众致歉，但她否认有任何不当行为，目前正在接受有关受贿和滥用权力的审讯。

文在寅在2012年的大选中曾以微弱差距败于朴槿惠。

文在寅对于前两届由保守派执政的政府一直持批评态度，指他们未能阻止朝鲜的武器发展。

向朝鲜示好－BBC记者史蒂芬·埃文斯（Stephen Evans） 发自首尔

朝鲜已经给了一个颇为明显的提示，他们希望谁赢得大选。官方媒体的一篇文章说，目前的朝韩关系是“过去十年掌权的保守派一手造成的，复辟了一个对峙的旧时代，将同一民族之间的政治和军事对抗无限放大”。

这显示了朝鲜更希望一个与所谓的“阳光政策”有关联的候选人当选，这项过去的政策令平壤和首尔之间得以沟通合作。

2006年，韩国停止向朝鲜提供援助，这一政策开始受阻，而后在2008年朝鲜开始试验核设施之后，政策最终瓦解。

韩国政府推行该政策时，文在寅曾是其中一员。他已经在此次竞选中暗示，他希望与朝鲜建立更紧密的联系。平壤的示好不会帮助他胜选——但也很可能不会对他的竞选造成多大的损害。

观察人士预期，前往票站投票的人数会很多，尤其是年轻的选民。

与朝鲜的关系虽然持续不稳，但是国内的问题仍然是大多数选民关心的首要议题。

图片版权 Reuters Image caption 经济问题仍然是选民最关心的议题

所有候选人都承诺将会保护正在复元当中的脆弱的韩国经济以及降低持续高企的年轻人失业率。

韩国是亚洲第四大经济体。

一些候选人还承诺将会对韩国政界的精英主义进行抑制，改革统治国内经济的家族运作大财阀体系。

首尔一名78岁的选民金永自告诉《韩国先驱报》说：“我希望下一任总统会令这个国家的年轻人，像我的孙子这样的，过得更好。”

投票将于当地时间周二晚间20时结束（11:00 GMT），结果将于之后不久公布。

主要候选人有哪些？

自由派民主党人文在寅在候选人当中属于一枝独秀。作为自由派前总统卢武铉的亲信，他在2012年败给朴槿惠之后再次参选。

在学生时代积极参与社会活动的他在1970年代曾领导抗议朴槿惠父亲、前总统朴正熙（Park Chung-Hee）的示威，被法学院开除。之后，他又获得执照成为人权律师，工作多年后在卢武铉当选总统之际进入政坛。

在国内议题上，他曾提过要触动韩国不可触碰的大家族财阀，以及他们与政府千丝万缕的关系。

在朝鲜问题上，他曾呼吁通过新的视角争取和平，其中可能包括经济联系——一些批评者指这样的政策会令资金流向平壤的核项目。

他在美国部署萨德防御体系问题上的立场仍然不清晰，但他对于上月就进行部署是持批评态度。他的发言人称那是“非常不恰当”，因为它令下一届政府失去了作决定的权利。

图片版权 Getty Images Image caption 5月3－5日进行的提前投票中，投票率非常高

文在寅最强的对手安哲秀则曾是一个软件企业巨子，也是中间偏左政党国民之党的创始人之一。

被称为“韩国比尔·盖茨”的安哲秀将自己塑造成了不被腐败玷污的人。腐败问题已经困扰韩国政坛多时。

他曾将自己形容为“安全问题的保守派和经济问题的改革派”。在朝鲜问题上，他主张施压和对话，将平壤拉回谈判桌上。

他一开始反对萨德，但后来又说，他会尊重不同国家之间达成的协议。

第三名正在慢慢获得认可的是自由韩国党的洪准勺。这是被弹劾的朴槿惠所属的政党，此前称为新世界党。他表示，国家安全是他的首要议题。