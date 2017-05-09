马克龙当选：全球最年轻领导人还有哪些?

图片版权 ERIC FEFERBERG Image caption 现年39岁的埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）是法国历史上最年轻的总统。

现年39岁的埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）是法国历史上最年轻的总统。他的当选，打破了1848年上台的路易－拿破仑·波拿巴（Louis-Napoleon Bonaparte）保持了170年的法国最年轻总统纪录，路易－拿破仑·波拿巴当年担任总统时年仅40岁。

法国的平均年龄是41岁，所以马克龙比法国人的平均年龄还要小两岁。

我们现在来看看世界上其它一些地方的年轻领导人。

图片版权 Vanessa D'Ambrosio Image caption 全球最年轻的国家元首是瓦内萨·德安布罗西奥。

圣马力诺：瓦内萨·德安布罗西奥（Vanessa D'Ambrosio）

全球最年轻的国家元首是瓦内萨·德安布罗西奥，她是世界上最小国家之一的圣马力诺的执政官。

她只有29岁。圣马力诺被意大利环绕，仅有33,000多名居民。

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朝鲜：金正恩 （Kim Jong-un）

朝鲜领导人金正恩可能并非千禧年最流行的偶像，但他仍然是世界上排名第二的最年轻领导人之一。

金正恩只有34岁。自2012年上台以来，金正恩一直负责监督和研发朝鲜的核武器和远程导弹计划。

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爱沙尼亚：尤里·拉塔斯（Juri Ratas）

前苏联加盟共和国爱沙尼亚在2016选出了由尤里·拉塔斯（Juri Ratas）总理领导的联合政府。

这位38岁的领导人深受这个波罗的海国家大批俄语少数族群的欢迎。

图片版权 Reuters Image caption 乌克兰总统波罗申科和总理是弗拉基米尔·格罗伊斯曼（右）。

乌克兰：弗拉基米尔·格罗伊斯曼（Volodymyr Groysman）

乌克兰现任总理是弗拉基米尔·格罗伊斯曼，他于2016年起担任总理。

不过，这个欧洲第二大国的实权掌握在彼得·波罗申科总统的手中。

尽管如此，格罗伊斯曼是乌克兰历史上第二位最年轻的总理。他是国际主义者，但立场保守；他赞成乌克兰假如欧盟和北约，但反对同性恋婚姻。

图片版权 AFP Royal Office for Media Bhutan Image caption 不丹国王旺楚克和王后佩玛与小王子吉格梅。

不丹：吉格梅·凯萨尔·纳姆耶尔·旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ）

如果全球最年轻的领导人包括非选举产生的王室成员话，现年37岁的不丹国王旺楚克也够格上榜。

2006年登基的旺楚克曾在美国波士顿大学和英国牛津大学读书。他曾被评为“全球最英俊的国王”，在国民中威望甚高。

他登基后在不丹推动政治和经济改革，将国家政体改为君主立宪制，并谋求在发展国家的同时，不伤害喜马拉雅山的原始环境。

图片版权 DANIEL IRUNGU Image caption 现年36岁的埃米尔谢赫塔米姆曾在英国著名的桑德赫斯特军事学院受训。

卡塔尔：谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）

另一位年轻的王室领导人是谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼，他的父亲卡塔尔埃米尔谢赫哈马德在2013年6月宣布把王位传给第四个儿子谢赫塔米姆。

现年36岁的埃米尔谢赫塔米姆曾在英国著名的桑德赫斯特军事学院受训，他目前还担任卡塔尔武装力量副司令和国家奥委会主席。

埃米尔谢赫塔米姆在卡塔尔赢得2022年国际足联世界杯举办权方面发挥了关键作用。

曾是最贫穷的海湾国家之一的卡塔尔现在是最富有的国家之一，但该国对移民工人的待遇往往受到权益团体的批评。

图片版权 Reuters Image caption 穆加贝自1980年起担任津巴布韦总统。

津巴布韦：年纪最大的领导人——罗伯特·穆加贝（Robert Mugabe）

说完全球最年轻的领导人，现在来看看年纪最大的领导人——津巴布韦总统罗伯特·穆加贝。

穆加贝自1980年起担任津巴布韦总统，他声称将一直担任总统，直到人民要求他下台。

在上世纪70年代的游击战期间，穆加贝领导民众反抗少数白人的统治，为国民自由而战，当时被视为革命英雄。

但批评人士说，穆加贝被指使用暴力压制政治对手并在选举中舞弊。

遭受西方制裁的津巴布韦经济遭受巨大打击，通货膨胀惊人，穆加贝亦因此备受指责。