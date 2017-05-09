奥巴马曾警告特朗普勿委任弗林担任国家安全顾问

图片版权 Getty Images Image caption 资料图片：特朗普和弗林

美国白宫确认，前任总统奥巴马曾对特朗普作出警告，劝阻他委任迈克尔·弗林（Michael Flynn）成为国家安全顾问。

奥巴马的前幕僚指，去年十一月的总统大选48小时内，两人曾在椭圆形办公室内对话，当时奥巴马就对特朗普作出警告。

参议院周一进行小组会议，小组被告知弗林与一名俄罗斯外交人员有联系，令他容易遭到勒索。

弗林因隐瞒与俄罗斯的联系而在二月被革职。

弗林是一名退休中将。他在特朗普上任前曾误导特朗普政府，隐瞒与俄罗斯驻美国大使谢尔盖·基斯利亚（Sergey Kislyak）接触的详情。

白宫发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）于周一例行记者会上说：“奥巴马让其他人知道，他并不是弗林中将的支持者，这个消息属实。”

图片版权 Getty Images Image caption 弗林在二月被辞退

不过斯派塞说，奥巴马不支持弗林并不令人意外。他说：“弗林中将曾为奥巴马工作，而弗林亦大力抨击奥巴马没有策略应对伊斯兰国及其他美国面对的国安威胁。”

奥巴马政府于2014年指弗林管理不善及性情有问题，免去弗林作为国防情报局局长的职务。

一名奥巴马前幕僚对美国全国广播公司（NBC）说，早在弗林与俄罗斯联系的消息曝光前，奥巴马已警告特朗普。

据报道指，奥巴马认为弗林并不适合担这么重要的职位。

争拗不停 － BBC驻北美记者泽克尔（Anthony Zurcher）

去年十一月，特朗普胜出总统大选两天后，他与奥巴马见面，双方言谈甚欢。不过，奥巴马据报道在当时向特朗普作出警告，劝喻他不要接近弗林──而特朗普没有理会奥巴马的劝告。

假如当时特朗普有听取奥巴马的警告，这样会对他比较有好──当然这是事后孔明的说法。弗林与俄罗斯大使谢尔盖·基斯利亚多次接触，令其陷入丑闻，亦令他担任国安顾门的生涯提早结束。

在前司法部长萨莉·耶茨（Sally Yates）作证的数小时前，奥巴马曾向特朗普发出警告的消息就在这时被公开。这并不是巧合而已。

特朗普周一早上在推特向耶茨发炮，而奥巴马的团队则在这时，以不具名方式去为她作出反击。

这再次证明，特朗普与奥巴马人员的持续争拗，亦揭示了特朗普的圈子与美国情报人员的不和。

这场争拗的赌注很高，而没有证据显示有任何人愿意退让。

不过，斯派塞质疑奥巴不满弗林的原因。

他说：“假如奥巴马真的关注弗林，为何他不停止向弗林发出安全许可？他们在几个月前再次给他安全许可。”

“另外，为甚么奥巴马政府容许弗林前往俄罗斯进行演讲并获取酬劳？”

前代理司法部长耶茨首次在国会委员会面前，就弗林与基斯利亚的联系作证。

图片版权 Reuters Image caption 前代理司法部长耶茨出席听证会

耶茨担任司法部检察官27年。因于她拒绝支持特朗普政府提出的移民禁令，她在一月被特朗普辞退。

耶茨对参议院司法附属委员会指出，她在1月26日与白宫法律顾问麦加恩（Donald McGahn）见面，在当时作出有关弗林的警告。

她对麦加恩说，她曾看见有关弗林与俄国大使联系的声明，而她指这些文件被认为真确无误。

耶茨说弗林对副总统彭斯说谎，而俄罗斯一方知道相关事情。

她说：“这造成一个危险的状况，国家安全顾问可以被俄罗斯勒索。”

图片版权 Twitter Image caption 特朗普在推特上说：“问问宣誓了的耶茨，到底她是否知道，在她对白宫法律顾问解释后，机密资料如何到了媒体手中。”

耶茨说，她不能透露到底她的消息是否来自情报机关截取弗林与俄国大使之间的通讯。

联邦调查局、众议院及参议院的情报委员会都在调查弗林与俄罗斯的关系。俄罗斯被指干涉美国大选，协助特朗普登上总统之位，现时各机关亦正展开调查。另外，俄罗斯与特朗普竞选团队的联系亦是调查重心。

特朗普周一看似指控耶茨向媒体泄露资料，不过耶茨在听证会否认此说。

耶茨出席听证会后，特朗普发推文说：“俄罗斯与特朗普合流的故事完全是骗人的，这场由纳税人付钞的字谜游戏何时才会终结？”