印尼华裔省长钟万学亵渎宗教获刑两年

图片版权 AFP Image caption 宣判完毕，钟万学被即刻收监。钟万学表示将提出上诉。

印尼知名华裔政治人物、即将卸任的雅加达华裔首长钟万学被判亵渎宗教罪名成立，获刑两年。

宣判完毕，钟万学被即刻收监。钟万学表示将提出上诉。

这起案件被普遍视为印尼宗教宽容程度的风向标。

印尼85%的人口信奉伊斯兰教，钟万学是华裔、基督教徒，可以说是"双重少数"。

案件的起因是，在去年竞选演说中，钟万学曾引述古兰经、指控竞选对手试图利用宗教影响政治。伊斯兰教保守团体抨击他"侮辱可兰经"，并在雅加达召集大规模抗议游行。钟万学对演说表示道歉，但否认对伊斯兰教不敬。

激烈对峙

雅加达地方法院周二（5月9日）的判决之严超出了检方提出的"监刑一年，缓期两年执行"。

判决结果引发激烈抗议。强硬派伊斯兰教团体认为太宽松，他们认为钟万学应该被判处亵渎宗教罪的上限--五年监禁。

但是，钟万学的支持者则认为，他应该无罪释放。

判决日，双方阵营都有大批人聚集在雅加达的法庭外，当局部署15000名安保人员维持秩序。

现场报道——BBC驻雅加达记者Rebecca Henschke

Image caption 钟万学的支持者感到非常失望和悲哀。

法庭外，有钟万学的支持者听到判决后痛哭流泪、互相拥抱。

虔诚的穆斯林人安迪说，她"心都碎了"，钟万学是"很好的人、很伟大的领袖……他不在意别人信奉什么宗教，现在他被陷害了。"

也有不少人认为，钟万学被控罪背后有政治动机。

但是不远处，钟万学批评者阵营—数家伊斯兰组织的联盟—反应也是相当愤怒。

Solihin说，"判的太轻了！他应该被判五年，吊死更好！"此言一出，Solihin身边的人立刻扬起手臂、高呼上帝会有公正判决。

防暴警察严密封锁、防止双方阵营发生冲撞。

这场战役远远没有结束。钟万学将提出上诉，反对他的伊斯兰团体也将继续争取给钟万学更严厉的惩罚。

阿学是谁？

人称"阿学"（Ahok）的钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）是华裔客家人，祖父是来自中国广州的锡矿矿工。他在2005年初次参选之前是商人。

2012年钟万学做为副手和佐科·维多多（Joko Widodo）搭档参选雅加达首长。2014年他接替当选总统的佐科出任雅京特区（雅加达首都特区）长官，成为雅加达的首位华裔首长。

钟万学在政治上被视为独立派。他对打击腐败的强势立场让他受到欢迎，施政重点在改善大众交通运输、医疗以及教育方面。

影响选情？

钟万学在去年9月争取连任的竞选活动中发表演说时提到，一些伊斯兰教团体用《可兰经》经文游说选民反对他，这是欺骗选民的行为。

这些经文被一些人诠释为，穆斯林不能在非穆斯林的领导人治理下生活。

伊斯兰教团体称钟万学批评《可兰经》向警方投诉。钟万学道歉，但否认亵渎伊斯兰教。钟万学演说的影片被广为流传。钟万学的支持者表示，影片被编辑过、并加上字幕，使他看起来是在批评经文。

钟万学原本有望蝉联，但大规模的抗议示威使他支持率大跌。今年4月在第二轮投票中败给穆斯林竞选对手、前教育部长巴斯维丹（Anies Baswedan）。

日渐激进？

虽然印尼宪法保障信仰自由，但实际上印尼只承认六个宗教，并且对亵渎宗教有严厉处罚。

社会观察人士表示，法律实际上是保障在印尼国内占多数的逊尼派穆斯林。什叶派穆斯林以及其他少数族群经常成为检控目标。

有分析认为，从钟万学案件也可看出，过去被认为是温和穆斯林国家的印尼逐渐变得激进。

此外，在此前的抗议游行当中，虽然组织者否认，但还是有人担忧，反钟万学的原因其实是因为他的华裔身份。

1998年印尼曾发生大规模排华事件，华人的商店和住宅被抢劫、纵火，造成超过1000人死亡。

在有大约2.5亿人口的印尼，基督教人口占约10%，华裔人口占1%。