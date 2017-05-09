人物：韩国总统选举大热门文在寅

图片版权 Reuters Image caption 文在寅上任后，可能会对韩国对朝鲜的政策作出重大改变。

韩国大选投票结束，投票站出口民调显示，韩国共同民主党候选人文在寅在总统大选中获胜。预计他将于周三就任韩国总统。

文在寅1953年1月24日出生，今年59岁，已婚并有两个孩子。

文在寅曾是韩国特种部队士兵。他在上世纪70年代就参与民主运动，并因为反对朴正熙的独裁统治而遭到监禁。

文在寅曾任人权律师，曾与已故前总统卢武铉共同开设律师事务所，并在卢武铉当选后踏入政界，在青瓦台担任首席秘书官。

文在寅与卢武铉情谊深厚，是政坛中”亲卢派“的代表人物。他曾说，自己最喜欢的绰号就是"卢武铉的影子"。

图片版权 Reuters Image caption 文在寅与夫人金正淑感情深厚。

2012年，文在寅代表在野阵营出马与朴槿惠角逐总统大位，最终以3.6%的差距败北。

在朝鲜问题上，文在寅批评朴槿惠及其前任李明博的两任保守派政府未能制止朝鲜发展核武器。

他主张采取双管齐下的战略，一方面缓和与朝鲜政权的关系，与其开展对话，另一方面维持对朝鲜的制裁，继续施加压力，迫使其改弦易辙。

文在寅周二说，韩国应该在应对朝鲜核威胁方面扮演一个更加积极的外交角色，而不是眼睁睁地看着美国和中国谈论半岛问题，而自己却无所作为。

对于韩国部署美国"萨德"反导系统，文在寅立场摇摆，屡次改口。这可能会使其与美国总统特朗普发生矛盾。

图片版权 EPA Image caption 文在寅希望减少总统保安，做一位亲民总统。

在国内议题上，他希望改革被称为"财阀"的韩国大型企业集团，并通过增加财政支出来创造更多的就业机会。

文在寅将在周三正式就任韩国总统。他此前曾说，他不会举行盛大的就职典礼，而是要立即开始工作。

文在寅希望能做一位亲民的总统。他说："我想减少总统的保安，和民众一起上下班，下班后还要和民众接触。"

文在寅说："我完全相信我能做到这一点。"但许多人觉得这种想法不切实际。