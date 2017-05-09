澳洲百元伪钞为何印有中文简体字？

图片版权 NORTHERN TERRITORY POLICE Image caption 训练银行出纳员的样张

澳大利亚警方说，在达尔文市，有人使用假澳大利亚货币，伪钞上面印有中文简体字。

北领地警方说，自从上星期日起，有多家酒吧收到这些100元澳币伪钞。

澳大利亚的100元纸币是塑胶制成的，上面印有澳大利亚工程师及第一次世界大战将军约翰·莫纳什爵士的肖像。

这些伪钞是中国国内印刷，用于训练银行出纳员的样张。上面写着"练功券、票样。练功专用，禁止流通"等字样。不过，这些伪钞可以在网上买到，价格低廉。

澳大利亚警方说，已知的七起诈骗案件中有六宗是同一对男女所为，他们通常购买香烟、酒。还骗取找赎。

警方说，这两个人买东西后收取找赎，然后迅速离去。

警方又说，星期一晚，他们的诈骗手段被揭发。负责收钱的职员在核对钞票时发现问题，查问这对男女时，他们逃离了现场。

澳大利亚警方呼吁当地人交易时查清楚钞票，同时继续追捕疑犯。