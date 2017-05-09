俄罗斯大阅兵 北极装备首次亮相

图片版权 AFP Image caption “北极版”的铠甲SA防空系统涂有灰白相间的极地迷彩。

5月9日（周二），俄罗斯首都莫斯科举行盛大的"胜利日"阅兵式，纪念苏联在第二次世界大战中战胜纳粹德国。

俄罗斯每年都要举行"胜利日"阅兵，但今年是该国第一次公开展示俄军在北极地区的武器装备。

俄罗斯正在北极地区建设新的军事基地，试图与加拿大、美国和挪威争夺对北极地区的控制权。

图片版权 AFP Image caption 普京总统在阅兵式上佩戴黑黄相间的“圣乔治丝带”，这象征着俄罗斯军人的荣耀。

此次在莫斯科红场上展示的军事装备中，涂有灰白相间的极地迷彩的铠甲SA防空系统引入注目。

该系统相当独特，结合了相控阵雷达、高射炮和防空导弹，可以进行单车行进间独立作战。

另外，携带多弹头的RS-24亚尔斯洲际弹道导弹也在普京总统、俄罗斯政府高官、军队领导人和老兵的注视下通过红场。

图片版权 AFP Image caption RS-24亚尔斯洲际弹道导弹可以携带多个核弹头。

普京总统向俄军发表简短讲话，赞扬苏联人民在二战中的牺牲。

"战争历史的教训提醒我们必须警惕，而俄罗斯武装力量有能力击退任何潜在的侵略图谋，"他说。

曾是苏联加盟共和国的乌克兰也于周二举行二战纪念活动。乌克兰总统波罗申科在首都基辅参加了献花仪式。

他对乌克兰士兵说，俄罗斯正在利用这个二战纪念日来"满足其复仇主义、帝国主义和扩张主义的需要"。

图片版权 AFP Image caption 参加阅兵的俄罗斯海军士兵。

俄罗斯于2014年吞并乌克兰的克里米亚半岛，导致西方国家对其实行制裁。其后，俄罗斯军队又在乌克兰东部地区支持亲俄叛军对抗乌克兰政府军，致使制裁升级。

克里姆林宫否认对乌克兰叛军提供军事支持，但承认有俄罗斯"志愿者"赴乌克兰参战。

俄罗斯的许多最新式武器已经应用在叙利亚内战的战场。俄罗斯和伊朗都向叙利亚派兵，支持阿萨德总统打击各种反叛势力。

图片版权 Reuters Image caption 苏联时期的战争勋章成为红场阅兵的装饰。

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯女兵列队走过红场。