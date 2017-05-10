文在寅宣誓就任韩国第19任总统

图片版权 EPA Image caption 文在寅在国民议会大厦中央大厅举行的典礼上正式宣誓就职韩国第19任总统。

韩国新当选总统文在寅在国民议会中央大厅举行的典礼上正式宣誓就职韩国第19任总统。

文在寅表示，“可随时访美”，“ 条件允许也可访朝”。

现年64岁的人权律师文在寅以自由主义的观点而闻名，他誓言将这个分裂的国家统一起来。

文在寅的前任朴槿惠因贪腐和亲信干政丑闻而被弹劾下台。

文在寅承诺让脆弱的经济得到发展，并希望与加强与朝鲜的接触，可这些呼吁都与现行政策背道而驰。

图片版权 EPA Image caption 文在寅总统与夫人金正淑在宣誓就职仪式上。

韩国中央选举委员会当天早些时候召开会议，确认共同民主党总统候选人文在寅当选第19任韩国总统。文在寅在就任当天已开始工作。

韩国中选委周三凌晨宣布，文在寅获得1342.38万票，得票率为41.08%，自由韩国党候选人洪准杓获785.2849万票（24.03%），国民之党安哲秀获699.8342万票（21.41%）。

周三早上，韩国选举委员会正式确认文在寅当选后，文在寅正式开始任职，填补了因朴槿惠遭弹劾下台留下的权力真空。

图片版权 Reuters Image caption 文在寅在就任当天已开始工作。

韩联社说，文在寅的总统任期于中选委委员长敲槌定音的上午8时9分正式开始，文在寅作为总统还同时接收韩军统帅权。

文在寅就任当天的首个日程，就是与军队联合参谋本部议长李淳镇通话，听取朝军动向、韩军应对态势等涉朝汇报，以示对国家安全的重视，缓解国民不安情绪。

文在寅当天上午还前往韩国国立公墓——国立显忠院献花，之后到国会与国会议长丁世均会面，随后在国会中央大厅宣誓就职。

中国外交部说，中国国家主席习近平向文在寅致贺电，祝贺文在寅当选韩国总统，并称“中方愿同韩方共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作"。

美国白宫发言人祝贺文在寅当选韩国总统，并表示期待韩美同盟得到进一步加强，两国关系持续开展合作。

日本首相安倍晋三对文在寅当选韩国新一任总统表示祝贺，称希望与文在寅合作构建面向未来的日韩关系。安倍还说，他希望尽快会晤韩国总统文在寅，讨论包括朝鲜在内的有关问题。

图片版权 EPA Image caption 韩国总统文在寅当天上午8时10分许与联参议长李淳镇通电话，听取朝军动向、韩军应对态势等涉朝汇报。

谁是文在寅？

文在寅1953年1月24日出生，今年59岁，已婚并有两个孩子。

文在寅曾是韩国特种部队士兵。他在上世纪70年代就参与民主运动，并因为反对朴正熙的独裁统治而遭到监禁。

文在寅曾任人权律师，曾与已故前总统卢武铉共同开设律师事务所，并在卢武铉当选后踏入政界，在青瓦台担任首席秘书官。

文在寅与卢武铉情谊深厚，是政坛中"亲卢派"的代表人物。他曾说，自己最喜欢的绰号就是"卢武铉的影子"。

图片版权 KIM HONG-JI / REUTERS Image caption 文在寅周三上午访问了国立显忠院。

2012年，文在寅代表在野阵营出马与朴槿惠角逐总统大位，最终以3.6%的差距败北。

在朝鲜问题上，文在寅批评朴槿惠及其前任李明博的两任保守派政府未能制止朝鲜发展核武器。

他主张采取双管齐下的战略，一方面缓和与朝鲜政权的关系，与其开展对话，另一方面维持对朝鲜的制裁，继续施加压力，迫使其改弦易辙。

文在寅周二说，韩国应该在应对朝鲜核威胁方面扮演一个更加积极的外交角色，而不是眼睁睁地看着美国和中国谈论半岛问题，而自己却无所作为。

对于韩国部署美国"萨德"反导系统，文在寅立场摇摆，屡次改口。这可能会使其与美国总统特朗普发生矛盾。