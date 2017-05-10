朝鲜核问题：朝驻英大使称朝不会停止核试

图片版权 EPA Image caption 朝鲜在持续努力发展能够装载在小型导弹当中的核弹头

朝鲜外交官员向英国媒体表示，朝鲜将会在领导人认为适当的时机下进行第六次核武试验，不会因制裁和军事威慑而停止。

新上任的朝鲜驻英国大使崔日（Choe Il）接受英国天空新闻（Sky News）访问时称：“关于第六次核试验，我不知道它的时间表……”

“不过，我能说的是，核试验将会在我们的最高领导人金正恩所选择的时间和地点进行。”

他表示，朝鲜并不惧怕美国的军事威慑。

有分析人士认为，朝鲜大使的言论并不意味着朝鲜行动有所升级。

朝鲜半岛地区的紧张局势近期有所加剧，朝鲜和韩国均进行了军事演习。

美国向该区域派遣了军舰，并于不久前在韩国部署安装了争议巨大的反导弹系统。

朝鲜“完全有准备”

崔日告诉天空新闻说，美国的军事威慑不会令朝鲜停止发展核武，因为发展武器的目的正是为了应对美国的攻击。

“如果我们是害怕的话，可能根本一开始就不会进行核试验或者发射弹道导弹，”天空新闻引述崔日说。

图片版权 Getty Images Image caption 金正恩在祖父金正日105周年诞辰时展示了自主开发的武器。这次阅兵式上出现的新武器超过此前任何一次，其中就包括最新的洲际弹道导弹。

图片版权 KCNA/AFP Image caption 特朗普指出，金正恩在非常轻的年纪已经执掌政权

“如果美国攻击我们，我们的军民完全有准备回应任何类型的攻击。”

崔日指，美国不可能先发制人攻击朝鲜，因为美国一有迹象就军事打击朝鲜，朝鲜就会把美国在朝鲜半岛地区任何有战略意义的设施“变成灰烬”。

他还表示，联合国的制裁措施是“双重标准”的体现，在国际法中没有理据。

他声称，联合国在过去60年一直在制裁朝鲜，因此这不会影响朝鲜发展核武器的雄心。

“制裁没有任何法律依据，我们不会理会它，也不接受。”

复杂情势

最近多个月来，朝鲜一直反复进行导弹试验，并威胁要进行第六次核试；美国总统特朗普则曾表示，为阻止朝鲜发展核武，美军采取军事行动是其中一个选择。

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天空新闻引述欧亚集团（Eurasia Group）的分析师斯科特·西曼（Scott Seaman）称，崔日的言论并未显示朝鲜问题有新的发展。

美国在应对朝鲜核问题上也加强了与中国的沟通——中国目前是朝鲜最大的贸易合作者，而中国已经停止朝鲜煤矿的进口。

韩国则于周二选举出新一任总统文在寅，取代被弹劾的朴槿惠。文在寅的政策主张更倾向于与朝鲜修复关系和进行谈判。

BBC记者此前曾分析，假如朝鲜继续进行核试，美国将需要在本届总统任期内解决朝鲜核问题。

观察人士认为，朝鲜半岛局势导致战争的风险仍然相对小，不过，美韩在阻止朝鲜发展核武器的问题上态度明确，但朝鲜却似乎在这条路上已越走越远。