美国康涅狄格州一头黑熊因吃不到布朗尼蛋糕而发怒

图片版权 Bob Belfiore Image caption 这头熊想进屋，试了好几个门未果后才离开

美国康涅狄格州的一头熊出现在一户住宅的后院索要新鲜出炉的布朗尼蛋糕，而且要不到誓不罢休。

这只不请自来的大熊成功撕开了钢丝网门，只是不能打开玻璃滑门，它甚至一度爬到了后院的手持围栏上。

一个当时正拜访艾文镇这户人家的邻居拍下了这些照片，他说这是“一次吓人的经历”。

比尔·贝尔菲奥雷（Bill Belfiore）说，这只黑熊怎么吓都吓不走。

“虽然它站在围栏上看起来挺逗，但这只熊当时因为吃不到东西很生气，”贝尔菲奥雷说。

他告诉应急中心的人员说：“我们这里有只熊要闯进屋，而且它不怕任何声响、呼喝、吼叫或者拍打。”

在用爪子拍打厨房的后门之后，这只倔强的熊还试着从其他门闯进屋内。

图片版权 Bob Belfiore Image caption 有关方面表示，会继续监察熊的动向

在警察到场时，熊早已经失去兴趣并且离开。

康涅狄格能源及环境保护部（Department of Energy and Environmental Protection）已经向附近的居民发出呼吁，采取措施减少与黑熊“相遇或冲突”的机会。

该部门表示，这个州的熊数量一直在增长，且在春季变得更加活跃。

能源及环境保护部的副主管苏珊·瓦伦（Susan Whalen）在上月曾说：“如果你真的关心熊，就不应该喂它们——无论是有意还是无意。”

她说，对人类失去畏惧感的熊更有可能带来麻烦。

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