特朗普解除联邦调查局局长科米职务

图片版权 Reuters Image caption 特朗普和科米

美国总统特朗普因联邦调查局（FBI）局长詹姆斯•科米不当处理希拉里电邮调查，周二（5月9日）宣布辞退科米。

白宫宣布科米被革职的消息，令整个华盛顿大吃一惊。

民主党指科米被辞退的原因是联邦调查局正调查特朗普竞选团队与俄罗斯的关系。

科米上星期对国会作证时，就希拉里电邮一事提供错误的资料。

图片版权 Reuters Image caption 科米曾与司法部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）会面

特朗普在信件上说，他同意司法部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）的建议，指科米“没有能力领导联邦调查局”。

塞申斯说司法部谨守“纪律、诚信、法治”，现在“需要一个新开始”。

白宫指立刻开始寻找科米的继任人。

据《纽约时报》报道，科米收到消息的时候正身处洛杉矶，向探员们演讲。他从电视上得知被辞退。

报道指，科米以为这是一场恶作剧，当场大笑。科米今年56岁，担任联邦调查局局长已经四年。他本来任期长十年。

政府怎样解释科米被辞退？

图片版权 Getty Images Image caption 联邦调查局局长科米

科米因处理希拉里电邮调查不当而遭辞退，令不少人感到惊讶──尤其特朗普早前曾因此称赞科米。

竞选踏入尾声时，特朗普对支持者说科米有“胆量”重启调查。他说：“科米所做的挽回他的声誉。”

不过司法部副部长的罗德•罗森斯坦（Rod Rosenstein）周二却说，他不能为科米处理希拉里电邮调查的做法作辩护。“几乎所有人都认为科米犯错了，我不明白为何他不接受这个看法。”

“几乎每一个人都同意局长犯了严重错误。这件事能团结不同看法的人。”

罗森斯坦说，前司法部长指希拉里电邮的调查应该停止，并不控告任何人，而科米在2016年7月违抗前司法部部长是一个错误。

罗森斯坦说，科米无故发放有关希拉里的“负面消息”，是一错再错。

俄罗斯的调查怎么办？

图片版权 AFP Image caption 特朗普辞退科米的信件

民主党人迅速指出，特朗普辞退科米，是希望影响联邦调查局就特朗普竞选团队成员及俄罗斯关系的调查。

众议院及参议院的情报委员会皆已展开这方面的调查。

参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）在周二晚上举行的记者会上说：“对总统来说，调查是否跟他太息息相关？”

“这看来并不是巧合。”

特朗普在推特上说：“大吼大叫的查克·舒默之前还说，我对科米已没有信任。现在他却显得这么愤怒。#排干沼泽”

有人将科米被革职一事与1973年的“周六晚大屠杀”相提并论。当时总统尼克逊辞退一名调查水门事件的检察官。

特朗普一再坚称他与俄罗斯有关系的消息是“假新闻”。