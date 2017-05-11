美国参议院就俄罗斯调查向特朗普前顾问索取文件

你的器材不支持播放多媒体材料 并不是所有的共和党人都欢迎科米被免职的决定

美国参议院一个正在调查俄罗斯涉嫌干预美国大选问题的委员会正式提出要求，向美国总统特朗普的前国家安全顾问索要有关文件。

参议院的情报委员会指，迈克尔·弗林（Michael Flynn）未有主动配合调查。

弗林在二月因未能透露他与俄罗斯外交官之间的对话内容而被迫辞去职务。

与此同时，联邦调查局（FBI）局长被突然解职的事件持续发酵。

白宫坚称，周二（5月9日）詹姆斯·科米（James Comey）被解职的原因是他对希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的“电邮门”调查处理不当。

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但是，美国媒体报导，科米在被解职前曾向美国司法部请求获得更多的资源，以加快调查特朗普与俄罗斯是否有不正当关联的问题。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国国家安全顾问弗林刚上任２４天就被迫辞职。此事刷新了记录，但并非什么好的记录。

弗林：有人要求递交文件

参议院情报委员会表示，弗林在4月28日拒绝提交与调查相关的文件后，委员会已经发出了传票，要求获取有关文件。

弗林是已退役的陆军中将，他在特朗普一月就任美国总统之前，在有关自己与俄罗斯大使谢尔盖·基斯利亚克（Sergei Kislyak）讨论美国对俄制裁一事上，曾经误导白宫。

图片版权 Reuters Image caption 弗林在二被迫辞去职务

有指控称莫斯科曾试图介入去年的美国大选以帮助特朗普当选，俄罗斯与总统竞选团队成员之间的联系正在受到调查；作为调查的一部分，弗林与俄罗斯之间的关联正在受到FBI及参众两院情报委员会的密切监视。

BBC驻华盛顿记者劳拉·比克（Laura Bicker）分析，参议院罕有地动用传票的举动已经明确显示，委员会在有关特朗普与俄罗斯的调查上正在积极推进。

科米解职：风波持续

美国时间周三，科米被突然解职后的风波仍在持续发酵。白宫发言人表示，特朗普从当选时开始就一直在考虑解除科米的FBI局长职务。

但是批评者指，身为共和党人的总统解除美国执法部门高层官员的原因是科米正在领导俄罗斯问题的调查。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普与基辛格见面期间告诉记者，科米被解职是因为“做得不好”

有人呼吁任命一个专责检控官，以调查有关特朗普在去年大选期间与克里姆林宫合谋的指控，但白宫已经拒绝。

参议院情报委员会已邀请科米在下周作证。

在一封发给同僚的告别信中，科米说，他不会“费时间去想这个决定以及它执行的方式”。

“要离开一个只为了做正确的事而奋斗的团队是艰难的，”他说。

“我希望你们会继续履行我们的价值，承担起保护美国人民和维护宪法的使命。”

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普与科米的“爱恨情仇”

特朗普总统坚持自己的决定没有问题，他表示科米是“因为做得不好”而被炒。

周三，民主党参议员戴安·费因斯坦（Dianne Feinstein）和理查德·杜尔宾（Richard Durbin）告诉美国媒体说，科米曾向司法部副部长请求获得更多的资源——主要是人手——来进行FBI的调查。

司法部发言人莎拉·伊斯戈尔·弗洛雷斯（Sarah Isgur Flores）指，有关报导“完全不实”。

你的器材不支持播放多媒体材料 民主党参议员本·卡尔丁：“我们知道这与俄罗斯有关”

无论如何，共和党和民主党均呼吁，参众两院继续就有关俄罗斯的指控进行调查。

共和党参议员林赛·格拉姆（Lindsey Graham）说，假如特朗普认为换掉科米就能阻止的调查的话，“他是犯了大错”。