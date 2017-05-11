越南国家主席陈大光抵达北京展开访华行程

图片版权 Xinhua Image caption 陈大光当选越南国家主席以来首次访华

越南国家主席陈大光抵达北京，展开国事访问行程，并将出席“一带一路”峰会。

越南官方越通社报导，陈大光在周四（5月11日）与夫人一同抵达北京；为期四天的访华行程将会持续到周一（5月15日），陈大光将会在行程后两天与各国领袖一同出席“一带一路”国际合作高峰论坛。

这是陈大光在2016年当选国家主席以来第一次访华。

根据越南的官方数据，中越两国双边贸易额在2016年达到近720亿美元，中国仍然是越南最大的贸易伙伴，越南则是中国在东盟的第一大贸易伙伴。

投资、互信

陈大光此前是受中国国家主席习近平的邀请首次访华，两人曾于去年11月在秘鲁首都利马举行的亚太经合组织（APEC）峰会上会面。

此次访华，陈大光旨在加强两国在经济和贸易上的合作动力，并促进政治互信。

图片版权 XINHUA Image caption 云中工业园区距离越南首都河内约40公里，由中资企业富华责任有限公司于2013年开始开发和建设。随着多家光伏企业的入驻，该工业区已成为中越两国产能合作的示范园区之一。

“在地区和世界局势复杂变化的背景下，巩固和发展越中全面战略合作伙伴关系，符合两国和两国人民的根本利益，有利于促进地区和世界的和平与稳定，”中国官方新华社在周三引述即将启程的陈大光说。

据越通社指，截至2017年3月，中国在越南已有1615个投资项目，价值112亿美元。

在越南境内有投资项目的116个国家当中，中国排在第八。

中国游客到访越南的数量也是最高，在2016年有270万人次的中国游客前往越南，越南游客到访中国的数量则在东盟国家当中领先，达到220万人次。