观察：习近平军改与普京战略智囊的“妙计”

图片版权 Getty Image caption 52岁的弗拉迪斯拉夫·苏尔科夫是普京的头号战略顾问

中国最高领导人习近平宣布要把解放军变成一支经过精简，联合作战能力得到提升的战斗力量，大力推行军改。有评论说，习近平军改在效法普京。中国的北方强邻俄罗斯早在2001年就进行了旨在打赢代化条件下的战争的军改。

有评论说，在中国的外交和军事战略上，习近平已经逐渐放弃了邓小平逐渐放弃了邓小平的"韬光养晦"战略思想，想要"有所作为、大有作为"。虽然中国增加军费投入令中美军事差距逐步缩小，但中外专家都认为中美军事差距仍然很大。

普京的头号战略顾问也一直表明苏联解体后的俄罗斯已经不具有挑战美国和北约的军事实力，但他们提出具体方案应对外部安全挑战。俄罗斯的军改和战略转变受到中国密切关注，中国是否看到可借鉴之处呢？

图片版权 Getty Images Image caption 有评论说，在中国的外交和军事战略上，习近平已经逐渐放弃了邓小平逐渐放弃了邓小平的"韬光养晦"战略思想，想要"有所作为、大有作为"。

普京的军事智囊

52岁的弗拉迪斯拉夫·苏尔科夫是普京的神秘而有影响力的顾问，他帮助普京改变了俄罗斯的军事政策和军事战略。这个非同寻常，谜一样的人，是了解普京治下俄罗斯的关键。

苏尔科夫通常被形容为克里姆林宫的"灰色主教"，普京主义的"作俑者"，"莫斯科好战和干涉主义战略的推手"等等。

他1999年加入俄罗斯政府内阁，多年来发挥过大小不同的作用。观察家认为，苏尔科夫是个微妙，避免曝光，富有思想，有良好人脉关系的人。

近年来他对于俄罗斯近年来的政策走向影响极大，这个时候也是普京树立所谓权威主义，俄罗斯卷入了乌克兰和叙利亚冲突的时期。

多才多艺

BBC国际台俄罗斯语编辑伊斯迈洛夫说，"苏尔科夫肯定是个富有才华，忠心耿耿，具有多面性的人。 1964年出生于莫斯科南部的苏尔科夫的父母是教师，还有一种说法是他的出生地是车臣。

伊斯迈洛夫说苏尔科夫一直对文学感兴趣，想在剧院商业管理方面发展。他用杜伯维茨基的笔名写过三部阴谋小说。他最近的著作是2009年的"近乎零"，讲述了在黑暗政治环境下一名俄罗斯出版商向媒体和政客行贿的故事 (2009)。

苏尔科夫还有过私企工作经历，曾经在石油大亨霍多科夫斯基的公司的公关部做过负责人。现在霍多科夫斯基流亡瑞士，是普京的主要反对者之一。

伦敦国王大学俄罗斯研究院的负责人萨谬尔·格林教授说，他战略策划者和执行者的角色引起了克里姆林宫的注意。自那以后，苏尔科夫开始在政府中担任不同职务。

1999他担任俄罗斯总统班子的第二号人物，2011年晋升为副总理。2013年他辞去副总理职务，成为普京的私人顾问，管理同具有独立倾向的格鲁吉亚阿布哈兹共和国和南奥塞梯共和国同乌克兰的关系。

图片版权 Spencer Platt Image caption 苏尔科夫作为制造迷惑的大师在近年来知道俄罗斯进行各种"非线性战争"。他走俄罗斯干涉乌克兰期间发挥了特别重要的作用。

"非线性战争"

近年来在乌克兰（2014）和叙利亚（2015）俄罗斯进行的最大的两次军事干涉行动中，苏尔科夫都发挥了出谋划策的作用。表面上莫斯科说是为了在乌克兰领土"保护俄罗斯的利益"，在叙利亚则说应阿萨德总统的要求打击反叛和圣战者武装。

但专家对BBC记者说，这些行动背后的真相更复杂，要弄明白这些，必须要弄明白苏尔科夫的作用。两场冲突中都俄罗斯都按照"分而治之"的原则行事。

按照国际分析家的话说，俄罗斯在乌克兰和叙利亚的作法是"非线性战争"的实例，即迷惑国际社会，让莫斯科采取"侵略"行动而不承担后果。

牛津大学的俄罗斯专家说，苏尔科夫一直表明俄罗斯已经不具有挑战美国和北约的军事实力。但是他明白，莫斯科可以迷惑国际社会，让他们摸不清俄罗斯正在做什么以及将要做什么。

"分而治之"

苏尔科夫作为制造迷惑的大师在近年来指导俄罗斯进行各种"非线性战争"。他在俄罗斯干涉乌克兰期间发挥了特别重要的作用。

图片版权 Getty Image caption 苏尔科夫通常被形容为克里姆林宫的"灰色主教"，普京主义的"作俑者"，"莫斯科好战和干涉主义战略的推手"等等。

当时俄罗斯支持普京的盟友乌克兰总统雅努克维奇，苏尔科夫代表普京同亲俄罗斯的俄罗斯人和乌克兰人保持联系。俄罗斯专家说，苏尔科夫在俄罗斯兼并克里米亚中发挥了重要的作用。

当时穿不佩戴标记统一制服的武装人员，携带轻重武器，占领了克里米亚半岛的要点实行控制。俄罗斯当时在克里米亚的行动就是故意混淆地面行动的情况。他们的目的是制造混乱，防止国际社会快速协调行动。

在克里米亚被兼并后，白宫将苏尔科夫列入被制裁的俄罗斯官员名单。他的资产在美国被冻结，而且被禁止进入美国。

专家说俄罗斯在叙利亚也采取了系统的策略，实行了"非线性战争"帮助阿萨德政府。莫斯科向叙利亚派遣轰炸机和运送军事物资，帮助阿萨德收复了阿洛颇，巩固了大马士革。

苏尔科夫取代了影响极大的克里姆林宫智囊格雷布·帕夫洛夫斯基。帕夫洛夫斯基创立了"统一俄罗斯党"（执政党），对于2000年普京赢得第一个总统选举中发挥了至关重要的作用。但是苏尔科夫超越了帕夫洛夫斯基，做他没有做过的事情，改变了俄罗斯政治运作方式。

苏尔科夫同选民和公众互动奏效，确保普京主义能够在2008年选举和2012年选举中大行其道，其结果是在2008那次选举中，梅德韦捷夫赢得选举后, 在2012年选中普京重返总统宝座。

图片版权 Andrew Burton Image caption 苏尔科夫作为制造迷惑的大师在近年来指导俄罗斯进行各种"非线性战争"

"控制民主"

伦敦国王大学的萨谬尔·格林教授说，面对乌克兰的橙色革命，格鲁吉亚的分色革命，以及导致米洛舍维奇下台的南斯拉夫革命，克里姆林宫担心俄罗斯也会受到内部动乱威胁，认为西方是那些国家内乱的始作俑者。为此苏尔科夫设计出了一套行之有效的解决方案，那就是他所谓的"主权民主"，或"控制的民主"。

具体方法同躲避游戏相同，目标是对公众制造混乱，让他们看不清事件的本质，很难决定实际发生的真相，诸如在乌克兰和叙利亚那样。

这样就让所有人失去了平衡，让他们陷入种种关于正在发生或将要发生事情的假设看法，而把阴谋隐藏起来。这样能够让反对派陷入困境，然后再实行有争议的或者权威主义的措施。

苏尔科夫设计的"控制民主"的支柱之一就是政治上加强普京所谓的"直接竞争"。萨谬尔·格林说，这意味着让俄罗斯人感觉到他们生活在一个民主国家当中，能够参与政治过程，而且有选择，和其他所谓"正常"国家一样。

现在苏尔科夫似乎更侧重于外交事务，而不是内政问题。但是随着2018年总统大选临近，普京将谋求连任，苏尔科夫又被召来运作国内政治。专家认为，这说明苏尔科夫仍然属于普京的核心圈子，他仍然是普京经常咨询的少数智囊之一。

苏尔科夫这位在俄罗斯久经风雨的政治、外交和军事战略家似乎又要大显身手，进行政治运作，延长普京的总统任期。